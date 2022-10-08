«Повна протилежність Ганні»: Іглесіас показав молоденьку брюнетку після розлучення з Курниковою

Вісім років тому Енріке Іглесіас приголомшив громадськість шокуючим зізнанням про те, що отримав розлучення. Але після цього вони з Ганною Курніковою тричі стали батьками .

Спадкоємці Ніколас, Люсі та Маша зробили артиста більш домашнім, і він намагається проводити з малюками якнайбільше часу.



Але минулого літа знову пройшли чутки про розставання співака та тенісистки.

І ось сам Іглесіас, схоже, вирішив підлити олії у вогонь: напередодні виконавець хіта Bailando виклав у мережу фрагмент відео на пісню Tonight, яка була вкрай популярна кілька років тому. При цьому на опублікованих кадрах зроблено акцент на молоденькій брюнетці, яка виглядає поруч із кумиром мільйонів сердець неймовірно гармонійно.

«Вони з однієї тусовки»; «Гарна пара»; «Красуня і повна протилежність Ганни», — зазначили інтернет-користувачі.

Як відомо, Курнікова та Іглесіас познайомилися у 2001 році на зйомках кліпу Escape. Подейкують, що, побачивши на лобі блондинки крихітний прищик, розпещений жіночою увагою артист відмовився від запланованого поцілунку в кадрі. Але вже через рік пара вперше побачила світ, відвідавши церемонію MTV Video Music Awards. Далі стали ходити численні чутки про заручини Анни та Енріка, які офіційно ніколи не підтверджувалися в пресі. Лише одного разу співак все ж таки обмовився про ніжне ставлення до білявки.

При цьому навіть сімейні стосунки не були перепоною для амурних стосунків іспанця «на стороні». Навіть під час свого виступу у Києві у 2018 році він просто на сцені поцілував шанувальницю.

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