Продавала «непридатність» до служби в армії за 2,5 тисячі доларів: на Харківщині судитимуть лікарку-хабарницю

Лікарка з Харкова, беручи участь у роботі призовної медичної комісії, погоріла на хабарі. За 2,5 тисячі доларів жінка оформляла висновки про непридатність призовників до військової служби. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі оборонних та об'єднаних сил.

Йдеться про лікарку міської клінічної лікарні № 14 ім. професора Гіршмана.

«Слідством встановлено, що у липні 2022 року член військово-лікарської комісії на базі Слобідського об'єднаного районного терцентру комплектування та соцпідтримки отримала хабар за вплив на голову призовної комісії з проведення військово-лікарської експертизи під час проходження призовником служби медогляду та визначення ступеня непридатності до військової служби«- йдеться у повідомленні.

За даними прокурорів, мешканець Харкова заплатив 2,5 тисячі доларів, щоб отримати тимчасове посвідчення військовозобов'язаного з позначкою про непридатність до проходження військової служби.

Обвинувальний акт щодо лікарки прокурори направили до суду.



Нагадаємо, СБУ та Нацполіція ліквідували корупційну схему у Південному міжрегіональному управлінні Мін'юсту. Там топ-чиновник отримував хабарі від учасників виконавчих проваджень за прискорену процедуру зняття арешту з особистого майна.

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