Можливе позбавлення прав терміном до 6 місяців: в Україні запровадили нові штрафи для водіїв розміром до 3400 грн.

Цього пленарного тижня Верховна Рада посилила відповідальність водіїв за неправильне чи незаконне використання автомобільних номерів, виділивши це в окрему статтю Кодексу про адміністративні правопорушення (стаття 121−3).

Вказана стаття передбачає покарання у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів (850 гривень) за:

кермування авто без номерів;

кермування авто з номером, що не належить цьому автомобілю;

використання номерного знака, що не відповідає нормативам (в т.ч. закритого, брудного та не підсвіченого).

Крім того, у ч. 2 ст. 121−3 КУпАП запроваджується відповідальність за незаконне використання спеціальних номерів Збройних Сил України, Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС, інших силових структур та спеціальних служб. За це автовласник має заплатити штраф у розмірі 1700 гривень (при повторному порушенні ставка зростає до 3400 гривень, а також водія можуть позбавити прав на 3−6 місяців).

Автори законопроекту зазначають, що останнім часом в Україні почастішали випадки маскування номерних знаків за допомогою спеціальних плівок, лаків, наклейок та накладок, які не дозволяють камерам автофіксації зчитувати автомобільні номери. Таким чином порушники можуть уникнути покарання.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомили про поновлення роботи он-лайн сервісу відновлення втрачених посвідчень водія.

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