В українців знову з'явилася можливість відновити посвідчення водія онлайн: що для цього потрібно

МВС поряд з оновленням сервісу — «Наявність номерних знаків» відновило і надання он-лайн послуги обміну та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС нагадали алгоритм дій.

Для обміну або відновлення прав водія необхідно:

авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або через Дію;

вибрати в меню пункт «Електронні послуги», а в ньому — «Відновлення та обмін посвідчення водія»;

перевірити правильність контактних даних та пояснити потребу в заміні, вибравши один із запропонованих варіантів;

заповнити усі обов'язкові поля заявки;

вибрати зі списку зручний для вас Сервісний центр МВС, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;

підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;

сплатити послугу банківською карткою;

отримати автоматичне повідомлення про успішну подачу заявки на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна стежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;

отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.

Передбачено також опцію доставки нового посвідчення кур'єром. Орієнтовна вартість такої послуги — 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС. Тривалість доставки — до 10 днів.

Нагадаємо, раніше в МВС застерегли водіїв від масової пересадки з авто на економічніші скутери, пояснивши важливі нюанси.

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