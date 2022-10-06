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В українців знову з'явилася можливість відновити посвідчення водія онлайн: що для цього потрібно

17:54 6 жовтня 2022
В українців знову з&#39;явилася можливість відновити посвідчення водія онлайн: що для цього потрібно

МВС поряд з оновленням сервісу — «Наявність номерних знаків» відновило і надання он-лайн послуги обміну та відновлення посвідчення водія через Електронний кабінет водія.

У прес-службі Головного сервісного центру МВС нагадали алгоритм дій.

Для обміну або відновлення прав водія необхідно:

  • авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою електронного підпису, BankID або через Дію;
  • вибрати в меню пункт «Електронні послуги», а в ньому — «Відновлення та обмін посвідчення водія»;
  • перевірити правильність контактних даних та пояснити потребу в заміні, вибравши один із запропонованих варіантів;
  • заповнити усі обов'язкові поля заявки;
  • вибрати зі списку зручний для вас Сервісний центр МВС, в якому плануєте отримати виготовлене посвідчення водія;
  • підписати заяву за допомогою електронного підпису, BankID або Дії;
  • сплатити послугу банківською карткою;
  • отримати автоматичне повідомлення про успішну подачу заявки на отримання послуги «Відновлення та обмін посвідчення водія», на цьому етапі вже можна стежити в Електронному кабінеті водія зміни у статусі заявки;
  • отримати готове посвідчення водія особисто в сервісному центрі МВС або на поштовому відділенні Укрпошти.

Передбачено також опцію доставки нового посвідчення кур'єром. Орієнтовна вартість такої послуги — 254 грн за бланк посвідчення та адмінпослуги сервісного центру МВС. Тривалість доставки — до 10 днів.

Нагадаємо, раніше в МВС застерегли водіїв від масової пересадки з авто на економічніші скутери, пояснивши важливі нюанси.

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