Кабмін ухвалив важливе рішення щодо студентів-контрактників, яким нічим платити за навчання

Кабінет Міністрів затвердив механізм, який допоможе продовжити навчання студентам-контрактникам, які втратили можливість платити за навчання. Для них із резервного фонду держбюджету виділено близько 87 млн грн. Ці кошти планується спрямувати на компенсацію вартості навчання студентів.

Рішення було ухвалено на засіданні уряду у суботу, 8 жовтня, написав у своєму Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«За дорученням президента уряд схвалив механізм, який допоможе контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання. Таких випадків сьогодні багато. Студенти накопичують борги, а установи вищої освіти залишаються без фінансових ресурсів», — пояснив глава уряду.

За його словами, затверджений Кабміном порядок поширюється на сім'ї зі студентами, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати.

«Всього на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн», — уточнив він.

Також прийнято рішення, як бути з відсутністю у студентів з окупованих або прифронтових територій необхідних для вступу до вузів та навчання документів.

«Держава реалізує право на вищу освіту для молоді, яка опинилася в окупації або на прифронтових територіях. На сьогоднішньому засіданні уряд затвердив особливий Порядок зарахування до вишів абітурієнтів з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів», — зазначив прем'єр.

Так, у разі відсутності документа, що засвідчує особу або військово-облікового документа, зарахування відбудеться на підставі свідоцтва про народження з наступним письмовим зобов'язанням оформити необхідні документи.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві освіти і науки ухвалили рішення, як зараховувати до шкіл дітей, які повертаються з батьками з евакуації з-за кордону.



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