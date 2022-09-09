Студентам-переселенцям, які оплачують навчання у виші, дозволять перевестися на бюджет

Якщо студенти, батьки яких чи вони самі є платниками податку на доходи фізосіб, мають право на податкову знижку на навчання, то студенти-переселенці та мешканці особливо небезпечних територій зможуть перевестися на бюджетне навчання

Як пояснили у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулих роках на комерційні місця.

Відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції. Зокрема, дію постанови розширили на тих студентів, які вимушено залишаються на ТОТ.

В міністерстві також нагадали, що наприкінці серпня було оновлено перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій, або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні). Перелік не є фіксованим — він регулярно актуалізується.

Раніше у МВС пояснювали, хто зі студентів, які навчаються в іноземних вишах, має право виїхати з України під час війни і які документи потрібно показати прикордонникам.

Фото зі сторінки Мінреінтеграціі у соцмережах

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