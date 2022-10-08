Потрібно пройти підсумкове оцінювання: як повернути дитину до української школи з-за кордону

Тільки за офіційними даними Міністерства освіти і науки України, навчальний рік 2022−2023 у школах Євросоюзу розпочали 506 тисяч українських школярів. У зв'язку з цим чиновники розробили інструкцію, як організувати повернення до навчання в українські школи, яке можна здійснити в Україні будь-якої миті.

Якщо дитина навчалася у школі за кордоном і не продовжувала у будь-якій формі навчання в українській школі, для зарахування до навчального закладу вона має пройти підсумкове оцінювання.

За відсутності документа (або його копії), що підтверджують наявність попередньо отриманого рівня (початкової або базової) освіти та/або результатів атестації, у школі здійснюється оцінка рівня навчальних досягнень для визначення класу, до якого має бути зарахована дитина. При цьому за письмовою згодою батьків (опікунів) дитини та за рішенням педагогічної ради діти можуть бути залишені для повторного здобуття загальної середньої освіти у певному класі.

Дещо інша процедура зарахування до 10-го класу для отримання повної загальної середньої освіти.

Дитині знадобиться свідоцтво про здобуття базової середньої освіти (про завершення 9 класу). Для цього учні мають пройти річну оцінку та/або державну підсумкову атестацію у будь-якій школі України.

У разі продовження навчання у 10 класі навчального закладу, який не забезпечує отримання базової середньої освіти, учні для отримання документа про відповідний рівень освіти проходять оцінювання в екстернатній формі отримання загальної середньої освіти в іншій установі освіти, що її організує. Річна атестація здійснюватиме до початку нового навчального року згідно з графіком, погодженим педрадою та затвердженим наказом керівника навчального закладу.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як діяти, якщо дитина під час ядерного вибуху, яким Україні загрожує путін, перебуває у школі чи садочку.

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