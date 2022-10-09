На Левів чекає успіх, а у Тельців намічаються конфлікти: гороскоп на 9 жовтня 2022 року

Неділя, 9 жовтня, яка настала після Мисливської повні, має бути сприятливим для представників більшості знаків Зодіаку, тому що принесе сильне прагнення для особистого зростання та розвитку, а також дасть можливість застосувати свої здібності та таланти. Також день буде вдалим для налагодження особистих стосунків, пише Ukr.Media.

Овен

Ваші головні козирі — креативність та сміливість. Тож будьте сьогодні впевнені у собі, не комплексуйте і дійте без роздумів. Вдень займіться рутиною і не поспішайте. Тоді увечері на вас чекатиме душевне піднесення. У спілкуванні з коханими уникайте зайвої критичності та акценту на інтимні темі, а у розмові з дітьми не будьте надто суворими. З розважальною прогулянкою краще почекати: її результат може виявитися зворотним очікуваному.

Тілець

Перша половина доби буде для Тельців спокійною. Вона підходить для звичних занять, які виконуються автоматично. Вечір виявиться менш комфортним — можливі сварки, суперечки, побутова метушня. Не виключена й неприємна розмова з батьками, дітьми, партнером по шлюбу, а якщо ви винаймаєте житло, — то з його законними господарями. Сьогодні не варто приймати гостей, планувати та здійснювати переїзд.

Близнюки

Вечір обіцяє Близнюкам суперечливий настрій. Він не продуктивний для початку нової індивідуальної діяльності, загрожує невдачами та песимізмом. У цей час не варто брати на себе зобов'язання, виходити на роботу в нічну зміну, починати листування, вирушати в дорогу, захоплюватися самолікуванням. Участь у діловому чи творчому тандемі, дружній зустрічі чи неформальній акції сьогодні вигідніша, ніж спроба розібратися із проблемою самостійно. Спілкуйтеся лише з тими, хто готовий допомогти вам.

Рак

Спокійний ранок контрастуватиме з бурхливим вечором. У другій половині дня можете відчути несподіваний приплив енергії. Тоді поєднання креативності та діяльності допоможе у бізнесі, лікуванні хвороб, повсякденних справах. А ось у вихованні дітей, творчості, любовних відносинах та фінансовій сфері результат може виявитися подвійним. У цей час небажано підписувати документи, купувати засоби зв'язку, планувати бюджет.

Лев

Вранці Левам протипоказана активна діяльність. Дозвольте собі якомога довше поспати або витратити час на формування потрібного емоційного настрою. До нових справ краще приступати у другій половині доби. Сьогодні вам забезпечене несподіване везіння та яскравий успіх, якщо ви не почнете зациклюватися на своїх недоліках, а також надто часто боятися та перестраховуватися. До критики на свою адресу обов'язково прислухайтеся, але перевагу все ж таки віддайте інтуїції. Саме вона виведе вас на вірний шлях.

Діва

Вранці не розписуйте день до дрібниць: плани можуть змінитись — у другій половині доби ви можете вирушити в поїздку не з власної волі, зустріти несимпатичну людину або ж дізнатися про неприємну новину. Вас може дратувати супутник, колега, близький родич. Сьогодні не найкращий час для довірчих розмов та літературної роботи. Дівам-батькам не варто оформлювати документи щодо дітей. Позитивний ефект можливий у справах, пов'язаних із технікою, побутом, офіційним листуванням, медициною, електрикою.

Терези

Друга половина дня подарує Терезам оптимістичний настрій та шанс попрацювати на перспективу. Можливо, ви знайдете нового друга чи партнера. Це гарний час для участі у неформальній акції. Але ваш погляд у майбутнє може бути пофарбований і в похмурі тони. Це особливо можливо, якщо ви зробили невдалий фінансовий хід (наприклад, поспішили взяти довгостроковий кредит або позичили гроші ненадійному другові). Сьогодні не варто користуватися знижками та бонусами, планувати витрати, грати в азартні ігри.

Скорпіон

Ви будете задоволені собою лише на початку дня. Увечері ви захочете довести іншим свою професійну, фінансову чи творчу спроможність. Можливо, вас змусять до цього обставини (наприклад, шеф виставить вам ультиматум, розкритикує ваші плани або надасть вам складне доручення). Для деяких Скорпіонів сьогодні стане випробуванням поїздка, співбесіда, листування, іспит, гра чи публічний виступ. Можливе занепокоєння через дітей.

Стрілець

Початок дня може видатися сірим і нецікавим. Але у другій половині для з'явиться простір для вашої особистої енергії, вільного та яскравого вираження своєї індивідуальності. Тож можна розпочинати оригінальний новий проект, робити сміливий крок у особистому житті, вступати у змагання. Зворотною стороною успіху можуть стати таємні сумніви та приховані занепокоєння (наприклад, страх поразки, зради чи самотності).

Козеріг

Козерогам сьогодні пощастить у домашніх справах та у таємних спонтанних авантюрах. З планами на майбутнє краще почекати. Якщо хочете ризикнути та провести експеримент, нікому не повідомляйте про це. Щоб не згаяти шанс і в той же час не зазнати поразки, знайдіть потрібний баланс між тягою до пригод і своєю природною недовірливістю. Не просіть підказки у знайомих та колег: їхні поради можуть завести вас у прірву. Щоб терміново вибратися з пастки, вам доведеться виявити чудеса винахідливості.

Водолій

Плани та розрахунки сьогодні можуть дати осічку. Не варто підписувати контракт, проводити нараду, брати на себе офіційні зобов'язання. Ділове співробітництво може виявитися скрутним. Будьте готові до суперечок, взаємної критики, нечесних конкурентних прийомів. Може виявитися невдалим досвід керівника чи публічної постаті. Головним джерелом позитиву для всіх Водоліїв залишаються неформальні контакти. Радість спілкування з друзями допоможе вам подолати проблеми професійного зростання.

Риби

Вранці емоційна врівноваженість допоможе Рибам не помічати труднощів чи невимушено впоратися з ними. Друга половина доби обіцяє нові обов'язки, зайві занепокоєння, службову чи домашню метушню. Але успіх не дістанеться задурно — можливі проблеми із зв'язком, транспортом, отриманням інформації (відстрочення, перебої, запізнення, помилки).

Нагадаємо, раніше астрологи відзначили, що з 3 жовтня Меркурій, який позбувся ретроградності, запустив ланцюжок позитивних подій у житті багатьох людей.

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