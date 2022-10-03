З 3 жовтня життя всіх знаків зодіаку зміниться на краще: астрологи назвали причину

Понеділок, 3 жовтня, астрологи називають найважливішим днем другого осіннього місяця. Причиною тому — Меркурій, який позбавиться ретроградності, чим запустить ланцюжок позитивних подій у житті багатьох людей, зазначають експерти інформаційного ресурсу slovafrazy.com.

Вони дали поради представникам кожного із знаків Зодіаку.

Овен

Овнам Меркурій розв'яже руки і вони зможуть досягти запаморочливих успіхів на любовній та фінансовій ниві. Важливо лише не скривдити при цьому когось із найближчого оточення і пам'ятати про те, що рух до мрії має бути спокійним і позбавленим будь-якої агресії.

Телець

На Тельців приємні зміни чекають у всіх сферах одразу. Це будуть одні з найуспішніших людей жовтня. Меркурій допоможе їм забути про все погане у своєму житті і Тельці стануть більш вільними, позитивними та готовими до підкорення нових висот.

Близнюки

Для Близнюків найближчі кілька тижнів стануть чудовим часом для роботи над собою. Можна буде з більшою легкістю позбутися зневіри, шкідливих звичок. Можна успішно коригувати сон, харчування, режим дня. Також не виключено, що Меркурій допоможе Близнюкам побачити перші наслідки нещодавно прийнятих рішень.

Рак

На Раків чекає сприятливий час у коханні та справах, але їм важливо постаратися зберегти самовладання. Не варто змінювати в останню секунду плани, адже це може призвести до втрати удачі, до конфронтацій з колегами та начальством, і до сварок із близьким, якщо ці плани стосуватимуться сімейних справ.

Лев

Найближчим часом для Левів навряд чи настане ще один подібний сприятливий період. Тому, починаючи з 3 жовтня, представникам цього знака варто активізуватися у всіх сферах життя. Планета хоче, щоб ви правильно розставили пріоритети та почали рухатися до своєї мрії.

Діва

Діви отримають від прямого руху Меркурія, та ще й у їхньому Знаку, максимум добра та позитивної енергії. Це буде найкращий час для нових починань, навчання, отримання нових знань та навичок. Також Меркурій вкаже на найголовнішого ворога.

Терези

Терезам Меркурій допоможе досягти успіху в найважливіших і невідкладних справах. Всі робочі проекти підуть у гору, особливо якщо Терези почнуть приділяти їм максимум часу та уваги. Ваше життя суттєво зміниться. Потрібно лише навчитися приймати ці зміни, навіть якщо вони спочатку будуть не найприємнішими.

Скорпіон

Скорпіонам Меркурій допоможе сподобатися самим собі та подолати чорну смугу у коханні. Настає ідеальний момент для того, щоб зайнятися спортом, змінити свою зовнішність, оновити гардероб. Також Меркурій допоможе знайти нове натхнення та мотивацію у житті.

Стрілець

На Стрільців чекають великі зміни у любовній сфері. Меркурій допоможе налагодити вже існуючі відносини, вивести їх на новий рівень, а також продемонструвати протилежній статі усі найкращі сторони в характері.

Козеріг

Козерогам Меркурій, що позбувся 3 жовтня ретроградного руху, допоможе намітити нові цілі в житті і знайти новий фарватер. Це буде ідеальний період для нових починань, самоаналізу та роботи над собою. Також планета підвищить красномовство Козерогів і загалом підніме рівень їхньої харизми.

Водолій

Меркурій відчинить для Водоліїв усі двері. Це буде дуже яскравий і сприятливий час для тих, хто хоче знайти нове хобі і в цілому отримати новий імпульс, заряд сил і бадьорості духу. Планета на їхньому боці, так що на них чекає велика удача.

Риби

Меркурій підвищить впевненість Риб у собі, а це означає, що жовтень стане відправною точкою у нове життя. Велике значення для цих людей гратиме спілкування з родичами та вміння взаємодіяти з людьми загалом. Цілком можливо поява нових друзів і соратників.

Нагадаємо, відомий український астролог Людмила Булгакова спеціально для «ФАКТІВ» склала авторський гороскоп для всіх знаків Зодіаку на жовтень 2022 року.

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