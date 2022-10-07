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Гороскоп

Мисливський повний місяць — 2022: чотирьом знакам зодіаку потрібно бути особливо уважними

14:17 7 жовтня 2022
Мисливський повний місяць

Згідно з передбаченнями астрологів повний місяць, який настане 9 жовтня о 23:55 за київським часом, буде не таким сприятливим як вересневий і нестиме важку енергетику. За західною астрологією він відбудеться у знаку Овен. За ведичною астрологією — у знаку Риби.

Астрологи впевнені, що повний місяць 9 жовтня несприятливий для вирішення проблем, покупок та укладання угод, а також хірургічних операцій. Натомість рекомендується розкривати свою індивідуальність, виходити із зони комфорту та бути рішучими, адже це явище є своєрідним стусаном, мета якого спонукати людину до дій.

Жовтневий Повний місяць називають Мисливським Місяцем або Місяцем Мисливця — це перший місяць, наступний за Урожайним Місяцем у вересні. За переказами, таку назву північноамериканські народи дали, тому що Повний місяць сигналізував, що настав час вирушати на полювання напередодні зятажної зими.

Астрологи назвали знаки зодіаку, які можуть зіткнутися з неприємностями у повний місяць 9 жовтня. Цей день може принести проблеми у ваше життя.

Так, Близнюкам, Терезам та Водоліям слід бути уважними та сконцентрованими на роботі. Астрологи кажуть, що у вас можуть виникнути проблеми із документацією. 9 жовтня представникам цих знаків зодіаку можуть відмовити у видачі чи підписанні важливих документів, пише meta.ua.

Також у цей день Рибам слід бути обережними під час вирішення фінансових питань. Експерти кажуть, що на них чекають проблеми з виплатами на роботі. 9 жовтня цей знак зодіаку може витратити велику суму. Астрологи рекомендують Рибам бути стриманими у конфліктних ситуаціях.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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