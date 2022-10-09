Росія мобілізується не для перемоги над Україною, а щоб відстрочити поразку Кремля, — Бутусов

Відомий український журналіст Юрій Бутусов відреагував на російську мобілізацію, яку в кремлі затіяли від нерозуміння реалій справжньої війни

«Прокремлівські політики та пропагандисти щодня заклинають: «пора починати воювати по-справжньому, треба воювати жорстко, досить обережності!» , — нагадує Бутусов у своєму Facebook .

«Вони так і не розуміють зі своїх диванів, що справжню війну розпочато 24 лютого, і в цій справжній війні українці вже знищили російських військових більше, ніж було втрачено РФ за 10 років війни у Чечні та СРСР за 10 років в Афганістані.

У цій справжній війні Росія втратила суперсучасних літаків та гелікоптерів більше, ніж США, НАТО та вся антиіракська коаліція у війні в Іраку.

У цій справжній війні Україна захопила справними понад 400 російських танків — російські танкісти кинули більше своєї техніки, ніж є на озброєнні в будь-якій країні Європи.

Вони не розуміють, що жорсткість вже була вся можлива — Путін ударив усіма силами, зносив міста та села, застосував майже всю авіацію, артилерію, більшу частину балістичних і крилатих ракет, бомбардував житлові квартали некерованими бомбами та ракетами з самого початку, вбив тисячі цивільних, розстрілював будь-який транспорт та будинок, і все це без жодних обмежень.

Затягування війни — це ознака нестачі сил та ідей, а Кримський міст — це символ того, що вирва війни затягне у себе всю Росію.

Тому російська армія чисельністю 2 мільйони чоловік замість себе посилає на фронт мобілізованих у РФ та на Донбасі.

Тому російська авіація не може придушити українську ППО і спроба літати над Україною призведе до втрат, які Росія не може собі дозволити.

Тому російський флот втратив свій флагманський ракетний крейсер і не може ні підійти до українських берегів ні висадити десант.

Путін готувався до війни двадцять років, але за сім місяців витратив в Україні свої найкращі війська, найкраще озброєння і не досяг результату. І тепер замість професійної армії у бій відправлять масу людей, яких женуть повістками, зі старою зброєю, яку знімають із баз зберігання.

Те, що путінські генерали не змогли зробити за двадцять років підготовки, тепер розхльобуватимуть мобілізовані після місячних зборів.

Росія мобілізується не для того, щоб здобути перемогу над Україною, а для того, щоб відстрочити поразку Кремля", — наголошує автор поста.

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