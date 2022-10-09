У легендарного Рафаеля Надаля народився первісток: відоме ім'я малюка

Легендарний тенісист, 22-разовий чемпіон турнірів серії «Великого шолома» Рафаель Надаль, якому дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян, вперше став батьком, повідомляє Marca. Син 36-річного іспанця та його 33-річної дружини Марії Франциски народився у Пальмі, а пара назвала первістка на честь батька — Рафаелем.

Нагадаємо, що на 31-му тижні вагітності у дружини тенісиста виникли проблеми зі здоров'ям, і вона була госпіталізована. На щастя, лікарям вдалося врятувати дитину.

Як відомо, Рафаель та Марія Франциска зустрічалися 14 років, перш ніж у 2019 році відгуляли весілля на рідній для обох Мальорці.

До речі, одним з перших легенду тенісу з поповненням у родині привітав футбольний клуб «Реал», за який завзято вболіває Надаль.

«Вітаємо нашого дорогого члена спільноти Рафаеля Надаля та Марію Франциску з народженням першої дитини. Ми поділяємо з вами радість цього моменту. Вітаємо!» — йдеться у привітанні Королівського клубу у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експерша ракетка світу Симона Халеп розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля.

Фото Instagram

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