Експерша ракетка світу розлучається з чоловіком-мільярдером через рік після пишного весілля

Колишня найкраща тенісистка світу румунка Симона Халеп, яка сенсаційно програла на старті US Open 20-річній українці Дар'ї Снігур, розлучається зі своїм чоловіком, македонським мільярдером Тоні Юруцем.

Як повідомляє румунський сайт Prosport, причиною такого рішення стали постійні роз'їзди спортсменки, через що подружжя віддалилося одне від одного й не перенесло стосунки на відстані. Жодних претензій подружжя висувати не буде, і домовилися про те, що ніякого поділу майна не буде — Симона та Тоні залишаться при своєму.

Нагадаємо, що пара зіграла пишне весілля у вересні минулого року на румунському курорті Мамая. У листопаді 2022-го закохані планували повінчатися, але натомість оформлюють документи на розлучення.

Пара зіграла пишне весілля у вересні минулого року

Додамо, що Симона, за інформацією джерела, найближчим часом хоче переїхати на постійне місце проживання з Румунії до французької Ніцци, де знаходиться академія її тренера Патріка Муратоглу. Хоча буквально рік тому Халеп в одному з інтерв'ю била себе в груди та казала, що ніколи не залишить рідну країну. Як бачимо, пріоритети змінюються…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст Франческо Тотті розлучається з красунею-моделлю після 17 років шлюбу.

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