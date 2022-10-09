Лімузин для путіна: розкішний позашляховик для російських багатіїв більший за Rolls-Royce Cullinan

В росії, де почалися арешти військових через поразки у війні проти України, намагаються конкурувати з західним автопромом. Як повідомляє moto. pl там тестують Aurus Commаndant — новий розкішний позашляховик, створений в рф безпосередньо для російських олігархів та заможної західної клієнтури. Його називають прямим конкурентом таким автомобілям, як Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga та Mercedes GLS. Серед користувачів може бути і путін, якщо колись зважиться вийти зі свого бункера.

Розкішний Aurus Commаndant виглядає як химерний гібрид Lancia Thema, Rolls-Royce Cullinan і Mercedes GLS. У його передній частині домінує величезна решітка з 22 вертикальними ребрами. Він супроводжується великими світлодіодними фарами і двома нижніми повітрозабірниками. Також привертають увагу великі квадратні наконечники вихлопних труб і колісні диски трьох пропонованих розмірів — 20, 21 і 22 дюйми. Commаndant також важко буде не помітити через його величезні розміри — 538 см завдовжки (на 4 см довше, ніж Cullinan), 200 см завширшки і 182 см заввишки. Колісна база, навпаки, становить 310 см.

Однак найбільш значущим є інтер'єр. Оббивка зі шкіри наппа покриває чотири окремі сидіння з електроприводом. На вибір пропонується сім колірних варіантів, кожен з яких має відповідний декор з тополі, берези або ясена. Все підкреслюється зовнішнім освітленням. По центру приладової панелі розташований сенсорний екран. Є також класичний круглий годинник.

Тих, хто подорожує на задніх сидіннях, неодмінно зацікавлять відкидні столики та холодильник з міні-баром. Розваги забезпечують два великих екрани за підголівниками передніх сидінь. Серед інших особливостей — головний дисплей, передній та задній індукційні зарядні пристрої, численні USB-входи, а також охолоджувані та підігріті підсклянники. Гібридний позашляховик приводиться в рух «скромним» 4,4-літровим V8 з подвійним турбонаддувом. Позашляховик вагою понад 3,2 тонни розганяється до сотні всього за 6,5 секунд, а його максимальна швидкість становить 220 км/год. На жаль, на економічність розраховувати не доводиться — середня витрата пального становить 18,5 л на 100 км.

За розкіш диктатору-вбивці та його підлеглим -олігархам доведеться дорого заплатити. Ціна такої машини — від 33, 7 мільйона рублів. У гривнях це 10 мільйонів 110 тисяч.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про те, що Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти рф.

На фото в заголовку Aurus Commаndant з сайту https://moto.rp.pl/



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