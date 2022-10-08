Після прорахунків армії путіна в Україні в Москві почалися арешти російських військовослужбовців, а міноборони росії вимушено призначило єдиного командувача війною проти України. Ним став Сергій Суровікін. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Наразі рух у центрі Москви перекрито, а до міста увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені Дзержинського, яка вважається «елітою» Росгвардії.

«Вони рухаються в центр спільно з підрозділами поліції. Відомо про численні арешти, затримання та блокування військових», — повідомляє розвідка.

Також надійшла інформація про те, що всі військові підрозділи по периметру Москви було переведено у підвищену бойову готовність.

Нагадаємо, раніше у президента Зеленського припустили, що і вибух на Кримському мості, який прогримів рано вранці 8 жовтня, швидше за все, організували самі росіяни — він став наслідком протистояння між двома силовими відомствами — ФСБ та міноборони цієї країни.

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