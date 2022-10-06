Розплата за агресію та «референдуми»: Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти рф

Рада Європейського союзу затвердила восьмий пакет санкцій проти росії за її агресію проти України.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

«Цей пакет запроваджує нові заборони на імпорт ЄС на суму 7 млрд євро для обмеження доходів росії, а також обмеження на експорт, які ще більше позбавлять кремлівський військово-промисловий комплекс ключових компонентів та технологій, а російську економіку — європейських послуг та досвіду», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей пакет є відповіддю на війну росії проти України, у тому числі незаконну анексію української території на основі фіктивних «референдумів», мобілізації додаткових військ та відкритих ядерних загроз.

Рішенням ЄС запроваджено додаткові експортні обмеження, спрямовані на скорочення доступу рф до військових, промислових та технологічних товарів, а також її можливості розвивати військовий сектор.

Так, санкції включають заборону на експорт вугілля, а також стрілецької зброї та інших товарів відповідно до Регламенту проти тортур.

Крім того, узгоджено додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 млрд євро. Вони включають заборону на ввезення в росію готової продукції та напівфабрикатів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів не із золота.

Ще один важливий момент: пакет знаменує початок реалізації в рамках ЄС угоди G7 про експорт російської нафти. Цінова стеля після її запровадження дозволить європейським операторам здійснювати і підтримувати транспортування російської нафти до третіх країн за умови, що її ціна залишиться нижчою за заздалегідь встановлену «стелю».

Цей захід перебуває у тісній координації з партнерами по G7. Він набуде чинності після 5 грудня 2022 року для сирої нафти та 5 лютого 2023 року для нафтопродуктів після ухвалення додаткового рішення Радою ЄС.

Не менш важливу роль відіграють обмеження для державних підприємств: так громадянам ЄС забороняється обіймати посади в керівних органах деяких державних підприємств.

Не обійшли в ЄС і заборони на криптоактиви: для громадян країни-агресора забороняються всі гаманці, облікові записи або послуги зберігання криптоактивів, незалежно від суми гаманця (раніше вона була обмежена сумою до 10 тисяч євро).

Пакет розширює спектр послуг, які більше не можуть надаватися уряду рф чи юридичним особам, зареєстрованим у росії: тепер вони включають ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги. Вони важливі, оскільки потенційно можуть послабити промисловий потенціал країни, оскільки вона залежить від імпорту цих послуг.

Не менш важливим є і введений ЄС новий критерій лістингу, який дозволить застосовувати санкції до осіб, які сприяють порушенням заборони на обхід санкцій.

Нагадаємо, що крім санкцій щодо росії Україна отримує від Євросоюзу і фінансову допомогу, покликану покрити розриви в національному бюджеті через війну з путіним.

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