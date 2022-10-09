Журналіст та політичний оглядач Дмитро Тузов відреагував на ракетні удари рашистів по мирному Запоріжжю, де щодня гинуть ні в чому не винні люди

«У людей з нормальною психікою виникає питання — навіщо росіяни розстрілюють мирні квартали? І чому вони це роблять вночі, коли кількість жертв є найбільшою? Під час 2-ї Світової, британці вважали, що бомбардування німцями житлових кварталів Лондона та інших міст Британії було однією з найбільших помилок Гітлера. Путін навряд чи вивчає британський досвід і читає мемуари Черчиля», — пише журналіст у Facebook.

«Путіну Гітлер значно ближчий. Принаймні, він робить все те, що робив Адольф майже крок в крок. Тож навіщо він витрачає ракети на удари по цивільним будинкам?

Росіяни руйнують міста й інфраструктуру заради створення гуманітарної катастрофи під час зимового сезону.

В принципі, житловий сектор вони руйнують так, як це робили в Сирії. Але треба враховувати кліматичні відмінності. Якщо в Сирії люди могли виживати в руїнах зруйнованих будинків, під час зимового сезону в Україні це неможливо. Путін також намагається дестабілізувати Україну потоками внутрішніх мігрантів. Російські окупанти, які розстрілюють мирні українські міста, намагаються примусити мільйони людей переміщатися в інші області України. На думку окупантів, це має супроводжуватись серйозним загостренням проблем безробіття, розселення, навчання, доступу до медицини. Росія прагне занурити Україну в стан крайнього рівня бідності і злиднів. Вважаючи створення умов для страждань людей від голоду і холоду супутніми факторами свого успіху. Все це (за задумом Москви. — Авт.) має відбуватися разом з одночасним зростанням рівня злочинності, розбійних нападів і пограбувань".

Журналіст переконаний — воєнний злочинець Путін, вся верхівка РФ, окупаційні війська і більшість народу росії посилено працюють над фізичним знищенням українців і створенням масштабної гуманітарної катастрофи.

«Думаю, що сучасні росіяни, щонайменше, вже не поступаються за рівнем озвіріння і втрати людяності ідеологам гітлерівського нацизму. При цьому росіяни нищать свою власну країну і свій власний народ — як на полі бою, так й економічно, завдяки дії економічних санкцій та фактичної блокади росії цивілізованим світом. Але це їх майже не цікавить. Заради своєї головної мети існування — переділу світу на зони впливу, фізичного знищення України й українців, народонаселення рф не зважає на руйнівні процеси, які відбуваються з ними. Росіяни колективно нагадують поранену собаку бійцівської породи, яка вчепилась іклами у те, що вважає своєю здобиччю. Водночас, хід історії і її висновки і вироки нам відомі. Ми знаємо, у яких конвульсіях закінчив своє існування Третій Рейх. Те ж саме чекає на путінську росію».

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