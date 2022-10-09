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«Цей союз, що формується на наших очах, небезпечний для путіна», — Ходорковський про групу Кадирова, Пригожина і Ковальчука, який до них приєднався

21:20 9 жовтня 2022
путін

У росії формується небезпечний для путіна альянс між командувачем Національної гвардії Віктором Золотовим, власником приватної військової компанії «Wagner Group» Євгеном Пригожиним, прокремлівським лідером Чечні Рамзаном Кадировим і, можливо, банківським магнатом Юрієм Ковальчуком, про це заявив російський опозиціонер Михайло Ходорковський, повідомляє wpolityce.pl.

На переконання колишнього нафтового магната, безпосередньою причиною формування цієї фракції є бажання Пригожина і Золотова відправити у відставку міністра оборони Сергія Шойгу, якого все частіше звинувачують у невдачах російської армії в Україні.

«У цьому немає нічого нового. Пригожин давно хотів взяти під контроль фінансові потоки в оборонному відомстві», — повідомив Ходорковський в інтерв'ю українському агентству УНІАН.

Лідер опозиції скептично поставився до чуток про те, що можливий наступник Шойгу може замінити путіна на посаді глави держави.

«Я з цим абсолютно не згоден. На місці путіна я б не робив цього (призначення на посаду міністра оборони людини, яка згодом стане главою держави), якби не був повністю впевнений у лояльності цієї людини. Я не став би організовувати передачу влади».

На думку Ходорковського, союз Золотова, Пригожина, Кадирова і, можливо, Ковальчука «не виглядає на даний момент як пряма загроза» президенту, але «це не означає, що такої загрози немає».

За його словами, суперечки та тактичні домовленості всередині російської еліти можуть «в якийсь момент» призвести до правління «військової хунти». Втім, така група колег і знайомих не втримається при владі надто довго, вважає колишній олігарх.

Нагадаємо, що ще на початку вторгнення Михайло Ходорковський вважав, що путін розгромив росію, а не Україну.

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