Рибалки, яких п'ять днів усім світом шукали у Запорізькій області, знайдені мертвими

В Запорізькій області знайшли мертвими зниклих безвісти чоловіків в легковику, який витягли з річки Дніпро у Вільнянському районі. Їхня смерть настала в результаті нещасного випадку після вживання спиртних напоїв. Про це повідомили у Національній поліції в Запорізькій області.

«3 жовтня до відділення поліції № 1 (Заводський) ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшли заяви від двох громадянок про зникнення їхніх чоловіків. Заявниці розповіли, що вранці 29 вересня останні поїхали на рибалку в район Вільнянського району і дотепер не повернулись», — йдеться у повідомленні.

На пошуки рибалок були орієнтовані співробітники кримінальної поліції відділення № 1, оперативники управління карного розшуку та слідчого управління обласного главку поліції.

«У результаті оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що двоє запоріжців, 1964 та 1965 років народження, поїхали рибалити на автомобілі, який належить одному з них. Востаннє чоловіки виходили на зв'язок зі своїм товаришем увечері 29 вересня і повідомили йому, що рибалять. На цей час обидва були напідпитку», — повідомили в поліції.

Автомобіль зниклих водолаз знайшов на глибині 2,5 метрів в акваторії Дніпра поблизу селища Орловського Вільнянського району. В ньому виявлені тіла розшукуваних чоловіків без ознак життя. Експертиза встановила, що їх смерть не має насильницького характеру і настала внаслідок нещасного випадку. При проведенні слідчих дій також встановлено, що загиблі були заблоковані в автівці, яка на швидкості з’їхала в річку.

Як писали «ФАКТИ», раніше на Тернопільщині сталася інша трагедія — злива знесла з дороги в річку легковий автомобіль, в якому перебували троє людей.

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