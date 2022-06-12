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Події

Загинув батько і дві доньки: під Тернополем стихія забрала життя трьох людей (фото)

16:26 12 червня 2022
На місці інциденту

На Тернопільщині, яка минулої ночі потерпала від ракетних атак ворога, напередодні сталася інша трагедія — злива знесла з дороги в річку легковий автомобіль, в якому перебували троє людей. Як повідомили в поліції регіону, дзвінок на гарячу лінію рятувальників надійшов о 21:40 11 червня.

Абонент поінформував, що в селі Ліщанці Бучацької територіальної громади Чортківського району потоком дощової води знесло з дороги легкове авто з людьми всередині.

Прибувши до місця події, рятувальники автомобіль, який перевернутий на дах, перебував у воді неподалік проїжджої частини дороги, але людей в машині не було. Тож пошуки організували вздовж русла річки.

До пошуків залучили місцевих мешканців

Вже близько 6:00 12 червня у воді виявили тіло водія, чоловіка 1990 року народження, за три години — тіло дівчинки 2009 року народження, а ще за годину — знайшли мертвою її сестру. Тіла віднесло течією за 5 км від місця події.

Нагадаємо, взимку на Дніпропетровщині за загадкових обставин загинула 6-річна дитина — хлопчик не зумів перейти саморобний місток через річку.

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