Президент росії володимир путін схиляє білоруського лідера олександра лукашенка до відкритого вступу у війну в Україні, стверджує українська воєнна розвідка.

«Ми бачимо дії, які здійснює Росія для того, щоб змусити керівництво Білорусі вступити у відкриту війну», — заявив представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Між путіним і лукашенком постійно відбуваються зустрічі, де обговорюється це питання, і путін намагається переконати колегу прийняти таке рішення, додав Скібіцький.

Наразі, за даними воєнної розвідки України, на нашому кордоні (на території Білорусі) перебуває шість білоруських батальйонів. Там є механізовані батальйони, повітряно-десантні війська.

«Як довго триватиме така ситуація, залежатиме від того, як розвиватимуться події на фронті, як розвиватимуться події у війні росії проти нашої держави», — додав представник ГУР.

Раніше в неділю МЗС України повідомило, що білоруське дипломатичне відомство викликало в суботу українського посла, вручивши йому ноту, в якій Київ звинувачується в «плануванні нападу на білорусь». На думку України, яка рішуче відкинула ці «інсинуації», це може бути «частиною плану російської федерації здійснити провокацію та знову звинуватити Україну».

У свою чергу міністр оборони Литви у Twitter висловив думку, що замість тактичної ядерної зброї росія могла б використати олександра лукашенка.

«Замість тактичної ядерної зброї активізується ядерна зброя Лукашенка. Вчора білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу на неї. Мета (росії — ред.) — відтягнути якомога більше (українських — ред.) сил від лінії фронту до кордону з Білоруссю», — написав Арвідас Анушаускас.

Тим часом, представник президента у Верховній Раді, член комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону заявив, що реальних загроз прямого військового вторгнення Білорусі на територію України наразі немає, проте риторика країни змінюється. Він зазначив, що наразі у безпосередній близькості до кордонів України на території Білорусь немає достатніх сил і засобів, які б говорили про те, що загроза вторгнення є реальною.

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