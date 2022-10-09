Давно час: до Конгресу США внесено законопроекти про визнання росії країною-спонсором тероризму.

У неділю, 9 жовтня, до Конгресу США внесли два законопроєкти про визнання росії державою-спонсором тероризму. Про це повідомив старший радник Конгресу Пол Массаро у своєму Twitter.

Автором першого законопроєкту є сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Другий документ підготував член Палати представників Демократичної партії Тед Ліу.

Також Массаро повідомив, що на розгляд Конгресу внесено проєкт резолюції щодо визнання дій росії в Україні геноцидом. Автором цього документа є член Палати представників, демократ Стів Коен.

Массаро не пише, коли хоча б приблизно ці три документи обговорюватимуться у Конгресі.

Нагадаємо, у Вашингтоні вже не раз і не два звучать заклики включити росію до списку країн-спонсорів міжнародного тероризму. Москва щоразу загрожує розірвати дипломатичні відносини зі США, якщо це станеться.

Президент США Джо Байден вважає, що таке рішення може зашкодити Україні. На початку вересня прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що президент вирішив не визнавати росію державою-спонсором тероризму. На думку Білого дому, це загрожувало призвести до затримки експорту продовольства з України та поставити під загрозу перевезення товарів через Чорне море. Тому поки що в американському списку країн-спонсорів тероризму залишаються Іран, Куба, Північна Корея та Сирія.

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