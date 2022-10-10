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Україна

У Дніпрі пролунало кілька вибухів, почалася пожежа

9:11 10 жовтня 2022
Вибух у Дніпрі

Вранці 10 жовтня у Дніпрі, як і в низці інших міст України, пролунало кілька вибухів.

Над містом здіймається дим, повідомляють місцеві Telegram-канали.


 


 

 

 

 

Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги.

 

Очевидці публікують відео із сильним задимленням.

Крім того, в мережі повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа. Також є серйозні руйнування інфраструктури.

 

 

Нагадаємо, вранці ворожа ракета прилетіла і до центру Києва, лунали вибухи. За даними із соцмереж, ледь не постраждав пам'ятник першому президенту Михайлу Грушевському.

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