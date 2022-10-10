У Дніпрі пролунало кілька вибухів, почалася пожежа

Вранці 10 жовтня у Дніпрі, як і в низці інших міст України, пролунало кілька вибухів.

Над містом здіймається дим, повідомляють місцеві Telegram-канали.





Щонайменше п'ять вибухів пролунали під час повітряної тривоги.

Очевидці публікують відео із сильним задимленням.

Крім того, в мережі повідомляють, що після вибуху у Дніпрі розпочалася пожежа. Також є серйозні руйнування інфраструктури.

Нагадаємо, вранці ворожа ракета прилетіла і до центру Києва, лунали вибухи. За даними із соцмереж, ледь не постраждав пам'ятник першому президенту Михайлу Грушевському.

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