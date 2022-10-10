У центрі Києва чути вибухи, працює ППО
У Києві сьогодні вранці, 10 жовтня, лунають страшні вибухи. Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Декілька вибухів у Шевченківському районі — у центрі столиці. Усі служби йдуть на місця. Деталі згодом» , — написав він.
За словами мешканців столиці, у Києві прогриміли три вибухи.
За словами колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, одна з ракет впала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській.
У соціальних мережах вже поширюються перші фото та відео з місця подій.
Відомо, що в одному з місць прильоту просто на дорозі горять автомобілі. Серед городян є постраждалі.
Нагадаємо, сьогодні ж ворог зруйнував ракетою багатоповерховий будинок у Запоріжжі.4515
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram