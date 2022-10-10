У центрі Києва чути вибухи, працює ППО

У Києві сьогодні вранці, 10 жовтня, лунають страшні вибухи. Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Декілька вибухів у Шевченківському районі — у центрі столиці. Усі служби йдуть на місця. Деталі згодом» , — написав він.

За словами мешканців столиці, у Києві прогриміли три вибухи.

За словами колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, одна з ракет впала в районі пам'ятника Грушевському на вулиці Володимирській.

У соціальних мережах вже поширюються перші фото та відео з місця подій.

Відомо, що в одному з місць прильоту просто на дорозі горять автомобілі. Серед городян є постраждалі.

Нагадаємо, сьогодні ж ворог зруйнував ракетою багатоповерховий будинок у Запоріжжі.

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