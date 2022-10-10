Російський ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю: є загиблі, у місті руйнування

Ніч з неділі на понеділок 10 жовтня знову принесла горе, страждання та руйнування жителям Запоріжжя: російський ворог завдав по місту нового удару.

Загалом було близько 10 прильотів, повідомив голова Запорізької ОВ Олександр Старух.

"Ворог продовжує тероризувати місто. Близько десятка нових прильотів. Наслідки встановлюються", - написав він.

У свою чергу секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що рашисти знову вдарили по житловій інфраструктурі міста.

"Знову зруйновано цілий під'їзд. У будинку виникла пожежа. На місці працюють відповідні служби, які ліквідують спалах. На жаль, є постраждалі", - зазначив він у повідомленні.

"Росія знову вбиває мирних сплячих запорожців. росія - країна-терорист" , - констатував Куртєв.

Відео і фото, що публікуються місцевими пабликами, викликають жах і збентеження - як таке може відбуватися в 21 столітті.

«Росія має заплатити за все», «росіянам не місце серед цивілізованих держав», «вигнати терористів із Ради безпеки ООН», - пишуть українці на форумах.

Найстрашніше, що такий кошмар повторюється другу ніч поспіль: напередодні, 9 жовтня, російські фашисти випустили по Запоріжжю понад 20 ракет. Внаслідок атаки було частково зруйновано дев'ятиповерхівку та п'ять приватних будинків. Пошкоджено об'єкти інфраструктури та 20 автомобілів. На даний момент відомо 14 загиблих та понад 70 постраждалих.

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