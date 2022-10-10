Починаємо з Англією: Україна дізналася календар матчів у відборі Євро-2024

Збірна України з футболу, яка потрапила за підсумками жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи у Франкфурті до «групи смерті», дізналася про календар матчів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

«Жовто-сині» розпочнуть боротьбу в групі за путівку на Євро-2024 домашнім поєдинком проти фіналіста Євро-2020 Англії 26 березня 2023 року, а завершать матчем з чемпіоном Європи Італією 20 листопада.

Повністю календар матчів у групі С виглядає так:

1-й тур

23 березня 2023 року (четвер)

Італія — Англія (початок — о 21:45)

Північна Македонія — Мальта (21:45)

2-й тур

26 березня (неділя)

Англія — Україна (19:00)

Мальта — Італія (21:45)

3-й тур

16 червня (п'ятниця)

Мальта — Англія (21:45)

Північна Македонія — Україна (21:45)

4-й тур

19 червня (понеділок)

Англія — Північна Македонія (21:45)

Україна — Мальта (21:45)

5-й тур

9 вересня (субота)

Україна — Англія (19:00)

Північна Македонія — Італія (21:45)

6-й тур

12 вересня (вівторок)

Італія — Україна (21:45)

Мальта — Північна Македонія (21:45)

7-й тур

14 жовтня (субота)

Україна — Північна Македонія (16:00)

Італія — Мальта (21:45)

8-й тур

17 жовтня (вівторок)

Англія — Італія (21:45)

Мальта — Україна (21:45)

9-й тур

17 листопада (п'ятниця)

Англія — Мальта (21:45)

Італія — Північна Македонія (21:45)

10-й тур

20 листопада (понеділок)

Північна Македонія — Англія (21:45)

Україна — Італія (21:45)

Нагадаємо, що у фінальному турнірі Євро-2024, окрім господарів турніру німців, виступлять 10 переможців груп та 10 команд, які посіли другі місця. Володарів ще трьох путівок визначать у плей-оф Ліги націй, який відбудеться 21 та 26 березня 2024 року.

Зазначимо, що плей-оф Ліги націй / Євро-2024 проводитиметься за кубковою системою (два півфінали та фінал) у трьох гілках — дивізіонів А, В та С. Якщо переможець групи Ліги націй вже пробився на Євро-2024 з кваліфікації цього турніру, його місце у плей-оф займе наступна за рейтингом команда у цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти у стикових матчах, путівку буде передано дивізіоном нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй (у пріоритеті буде найкраща збірна дивізіону D). Таким чином, у кожному з трьох плей-оф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2024.

Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться у грудні 2023-го, а сам форум триватиме у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

«Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все, що від нас залежить, — прокоментував підсумки жеребкування головний тренер збірної України Олександр Петраков. — Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію у півфіналі чемпіонату світу U20 2019 року. Дуже добре для хлопців, вони мають можливість захистити честь нашої збірної, показати гарну гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників. Усі хлопці горять бажанням, щоби закінчилася війна, і ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграла внічию з Шотландією і не змогла піднятися в елітний дивізіон Ліги націй.

Фото uefa.com

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