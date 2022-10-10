Починаємо з Англією: Україна дізналася календар матчів у відборі Євро-2024
Збірна України з футболу, яка потрапила за підсумками жеребкування кваліфікації чемпіонату Європи у Франкфурті до «групи смерті», дізналася про календар матчів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
«Жовто-сині» розпочнуть боротьбу в групі за путівку на Євро-2024 домашнім поєдинком проти фіналіста Євро-2020 Англії 26 березня 2023 року, а завершать матчем з чемпіоном Європи Італією 20 листопада.
Повністю календар матчів у групі С виглядає так:
1-й тур
23 березня 2023 року (четвер)
Італія — Англія (початок — о 21:45)
Північна Македонія — Мальта (21:45)
2-й тур
26 березня (неділя)
Англія — Україна (19:00)
Мальта — Італія (21:45)
3-й тур
16 червня (п'ятниця)
Мальта — Англія (21:45)
Північна Македонія — Україна (21:45)
4-й тур
19 червня (понеділок)
Англія — Північна Македонія (21:45)
Україна — Мальта (21:45)
5-й тур
9 вересня (субота)
Україна — Англія (19:00)
Північна Македонія — Італія (21:45)
6-й тур
12 вересня (вівторок)
Італія — Україна (21:45)
Мальта — Північна Македонія (21:45)
7-й тур
14 жовтня (субота)
Україна — Північна Македонія (16:00)
Італія — Мальта (21:45)
8-й тур
17 жовтня (вівторок)
Англія — Італія (21:45)
Мальта — Україна (21:45)
9-й тур
17 листопада (п'ятниця)
Англія — Мальта (21:45)
Італія — Північна Македонія (21:45)
10-й тур
20 листопада (понеділок)
Північна Македонія — Англія (21:45)
Україна — Італія (21:45)
Нагадаємо, що у фінальному турнірі Євро-2024, окрім господарів турніру німців, виступлять 10 переможців груп та 10 команд, які посіли другі місця. Володарів ще трьох путівок визначать у плей-оф Ліги націй, який відбудеться 21 та 26 березня 2024 року.
Зазначимо, що плей-оф Ліги націй / Євро-2024 проводитиметься за кубковою системою (два півфінали та фінал) у трьох гілках — дивізіонів А, В та С. Якщо переможець групи Ліги націй вже пробився на Євро-2024 з кваліфікації цього турніру, його місце у плей-оф займе наступна за рейтингом команда у цьому дивізіоні. Якщо в ньому залишилося менше чотирьох команд, які можуть зіграти у стикових матчах, путівку буде передано дивізіоном нижче з урахуванням загального рейтингу в Лізі націй (у пріоритеті буде найкраща збірна дивізіону D). Таким чином, у кожному з трьох плей-оф буде свій переможець, який і стане учасником Євро-2024.
Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи відбудеться у грудні 2023-го, а сам форум триватиме у Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.
«Попередні покоління футболістів збірної є для нас прикладом того, як протистояти таким сильним суперникам. Боятися нікого не треба. Зробимо все, що від нас залежить, — прокоментував підсумки жеребкування головний тренер збірної України Олександр Петраков. — Перемагали Англію в еліт-раунді, обіграли Італію у півфіналі чемпіонату світу U20 2019 року. Дуже добре для хлопців, вони мають можливість захистити честь нашої збірної, показати гарну гру, порадувати наші ЗСУ, всіх людей в Україні. Боротьба попереду, рук не опускаємо. Мотивація буде на найвищому рівні. Хлопці й хотіли таких суперників. Усі хлопці горять бажанням, щоби закінчилася війна, і ми зіграли на своїх стадіонах. Хочеться провести поєдинки відбірного турніру вдома».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України зіграла внічию з Шотландією і не змогла піднятися в елітний дивізіон Ліги націй.
Фото uefa.com56
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