Збірна України з футболу дізналася суперників у «групі смерті»: підсумки жеребкування відбору Євро-2024 (відео)

У неділю, 9 жовтня, у виставковому центрі Festhalle у Франкфурті (Німеччина) відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи з футболу, у фінальному турнірі якого з 14 червня по 14 липня 2024 року зіграють 24 команди.

Збірна України, яка не зуміла пробитися на ЧС-2022, а також піднятися в елітний дивізіон Ліги націй, перед розподілом команд на 10 груп перебувала в третьому «кошику» і тепер побореться за путівку на Євро-2024 у групі С з командами Італії, Англії, Північної Македонії та Мальти.

Інші відбірні групи європейської першості з легкої руки знаменитих футболістів Юргена Клінсманна, Карл-Хайнца Рідле, Джанлуки Дзамбротти та Деметріо Альбертіні, які взяли участь у жеребкуванні, сформували:

Група А. Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр.

Група В. Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

Група D. Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

Група E. Польща, Чехія, Албанія, Фарерські острови, Молдова.

Група F. Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

Група G. Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.

Група H. Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.

Група I. Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, білорусь, Андорра.

Група J. Португалія, Боснія та Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Нагадаємо, що у фінальному турнірі Євро-2024, окрім господарів турніру німців, виступатимуть 10 переможців груп та 10 команд, які посіли другі місця. Володарів ще трьох путівок визначать у плей-оф, що відбудеться у березні 2024 року.

Як відомо, від участі у турнірі було усунуто збірну росії, а команди України та білорусі, Вірменії та Азербайджану, Гібралтару та Іспанії, Косово та Боснії і Герцеговини, а також Косово та Сербії не могли потрапити одна з одною до однієї групи.

Відбірний турнір Євро-2024 пройде з 23 березня до 21 листопада 2023 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у двір дитинства футболіста збірної України Сергія Сидорчука в Запоріжжі потрапила російська ракета.

Фото uaf.ua

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram