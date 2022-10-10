У Києві змінилася кількість поранених та вбитих внаслідок атаки рашистів: що відомо

Через масовану ракетну атаку на Київ у понеділок, 10 жовтня, постраждали вже 47 людей. На щастя, кількість жертв змінилася у бік зменшення — загинули 5 осіб, не вісім, як повідомлялося раніше.



Про це заявила речниця ДСНС Світлана Водолога в етері телемарафону.



«Наші працівники були задіяні на 6 локаціях, куди потрапили ворожі снаряди. Станом на 12:00, загинули 5 людей, ще 47 отримали травми. 12 людей врятували, з них 4 — з пошкоджених будинків. Інформація про жертв та постраждалих оновлюватиметься», — розповіла вона.



Наразі на місцях продовжують роботу аварійно-рятувальні загони та пожежні розрахунки.



Нагадаємо, від ракетних ударів російських терористів постраждали десятки міст та сіл України.



Зокрема, вранці до Львова прилетіло щонайменше 15 ракет, частину з них збили сили ППО. Після вибухів у місті є проблеми з мобільним зв'язком. Тимчасово призупинено роботу міських теплових електроцентралей.

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