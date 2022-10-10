Перебої зі зв'язком, немає світла та води: яка ситуація у Львові після вибухів

Вранці 10 жовтня 2022 року пролунало кілька вибухів у Львові та області.

Інформація про перші вибухи надійшла близько 9:00. За словами мера Андрія Садового, працювали системи протиповітряної оборони.

Станом на 12.30 в області продовжувалися повітряні тривоги, а людей просили залишатися в безпечних укриттях.

Куди прилетіло

Наразі відомо про вибух на об'єкті критичної інфраструктури. В результаті через відсутність електропостачання тимчасово було призупинено роботу міських ТЕЦ (теплових електроцентралей).

Як заявив голова Львівської ОВ Максим Козицький, зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури в області. Наразі залишається загроза нових ударів.

Загалом по місту прилетіло щонайменше 15 ракет, частина з них збили кошти ППО, повідомив він пізніше.

Немає світла та води

Через зупинку ТЕЦ не подається гаряча вода, частина Львова залишається без світла, зокрема на дорогах не працюють світлофори. Після повітряного завершення тривоги на складних перехрестях працюватимуть регулювальники.

Міська влада намагається вийти із ситуації за допомогою резервних генераторів, які запустили на насосних станціях. Таким чином, найближчим часом основні проблеми із водопостачанням будуть вирішені.

Перебої зі зв'язком

Після вибухів у місті є проблеми з мобільним зв'язком. Мер Андрій Садовий обіцяє, що оператори найближчим часом поновлять нормальну роботу.

Як працюють школи

Усі школи у понеділок працюватимуть дистанційно. Як очікується, онлайн-урок має розпочатися за годину після відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, українським воїнам вдалося збити більше половини з 75 ракет, випущених ворогом територією нашої країни. За словами Головкому ЗСУ Валерія Залужного, українські війська роблять все можливе, щоб захистити громадян, проте атаки тривають.

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