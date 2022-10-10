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Страшні наслідки удару рашистів по Києву: є загиблі та поранені

10:52 10 жовтня 2022
Страшні наслідки удару рашистів по Києву: є загиблі та поранені

У Шевченківському районі Києва внаслідок ракетного удару загинули 8 людей, ще 24 мирні жителі отримали поранення. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смирнов.

Приблизно такі цифри в ефірі Єдиного телемарафону назвала і представник київського управління ДСНС Світлана Водолага.

«В результаті ракетного удару по Києву вранці 10 жовтня, за попередніми даними, загинули від 5 до 8 людей. Ще понад 20 людей отримали поранення», — сказала вона, додавши, що йдеться лише про одну локацію у столиці.

За даними журналіста Андрія Цаплієнка, одна з ракет впала на дитячий майданчик.

У мережі показали і наслідки прильоту в парку Шевченка.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вранці 10 жовтня «мішенню» путіноїдів стали також міста та селища у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Житомирській та Хмельницькій областях.

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