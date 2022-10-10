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Меган Маркл не сподобалася б принцесі Діані: королівський фотограф

21:00 10 жовтня 2022
Меган Маркл та принц Гаррі

Джон Свонелл стверджує, що принцеса Діана не захоплювалася б Меган Маркл. Королівський фотограф був близький з нею, адже вона була шанувальницею його робіт, повідомляє dailymail.co.uk.

Він стверджує, що герцогиня Сассекська перетворила Гаррі на «маріонетку», стверджуючи, що у неї був свій власний «порядок денний», коли вона приєдналася до королівської родини.

Гаррі та Меган одружилися у 2018 році. Подружжя «подало у відставку» зі своїх королівських обов'язків у 2020 році, нібито намагаючись уникнути уваги ЗМІ та тиску, пов'язаного з роботою членів королівської сім'ї.

«Я не думаю, що вона б їй (принцесі Діані. — Ред.) сподобалася, тому що вона б подумала, що та вкрала її сина», — сказав пан Свонелл в інтерв'ю The Daily Mail. — Він зараз як маріонетка. Меган була сповнена рішучості зустріти майбутнього чоловіка саме у цій країні. Вона була маловідомою актрисою, і коли з'явилася можливість, вона скористалася нею, як зробив би будь-хто інший. Але вона дуже розумна жінка, це точно".

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», Меган Маркл вхід до Букінгемського палацу заборонено. Названо ім'я людини, яка керує королем Великобританії.

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