Дрони-камікадзе атакували на світанку Миколаївську та Одеську області, Запоріжжя та Ладиженську ТЕС на Вінниччині

У вівторок, 11 жовтня, як і напередодні, ворог завдав чергового удару по Україні.

Як повідомляють в оперативному командуванні «Південь», на світанку південні регіони було атаковано дронами-камікадзе. так, над Миколаївщиною силами протиповітряної оборони збито п'ять Shahed-136, над Одещиною — три.

По Запоріжжю ворог скерував ракети — під ударами опинилися, у тому числі, й інфраструктурні об'єкти. За інформацією очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, 12 ракет С-300 уразили громадські об'єкти.

«Дві ракети влучили в автосалон, внаслідок чого загинула людина, виникла пожежа, співробітникам ДСНС вдалося її загасити. Інші ракети вразили навчальний заклад. Пошкоджено школу та амбулаторію», — уточнив він.

Фото зі сторінки Олександра Старуха

Є прильоти й на Вінничині — два дрони-камікадзе Shahed-136 атакували Ладижинську ТЕС.

Ранком у більшості регіонів країни оголосили повітряну тривогу. Повідомлялося про можливі запуски ракет з Каспію.

Про запуск ракет попереджав й керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. За його словами, наразі триває ліквідація наслідків попередніх ударів по місту. «О 04:40 вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання залишається 4319 абоненті району «старого «ПівнГЗК», роботи по відновленню електропостачання тривають. Водопостачання забезпечене на 100%.

«До 2 години ночі завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів. Усі 854 працівники піднято на поверхню. Вночі у Криворізькому районі ворог обстріляв із „Ураганів“ Зеленодольську громаду. У селі Велика Костромка зруйновано спортивну залу ліцею. Без втрат. Внаслідок обстрілів Нікопольського району у місті Нікополь пошкоджено заправку та магазин. У Червоногригорівській громаді кілька будинків зруйновано, близько 10 пошкоджено. Виведені з ладу газопроводи та лінії електропередач. У Марганецькій та Мирівській громадах деталі обстрілів уточнюються. Без втрат», — пише Вілкул у соцмережах.

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Фото зі сторінки Олександра Старуха

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