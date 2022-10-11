Овнам варто відмовитись від нових проектів, а Козероги опиняться у полоні спокус: гороскоп на 11 жовтня 2022 року

У вівторок, 11 жовтня, астрологи радять протягом дня робити послідовні та конкретні кроки на шляху до мети. Перша половина дня обіцяє бути вдалою для спілкування з родичами та членами родини. Це сприятливий час для проведення невеликих сімейних урочистостей. А ось у другій будь-яка взаємодія з оточуючими може приносити емоційну напругу.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 жовтня пропонує Ukr.Media.

Овен

День підходить для продовження задуманого. Не починайте принципово нових проектів: швидше за все, ви постійно повертатиметеся до старих програм, тому прогрес виявиться проблематичним.

Вашим незмінним супутником сьогодні буде піднятий настрій, що сприятиме успіху в будь-якій задуманій справі. Щоб посилити позитивний ефект цього періоду, робіть те, що у вас добре виходить і приносить вам задоволення. Саме так вам буде найпростіше виявити суть Овна, знака енергійного та творчого.

Телець

Як будь-якому Тельцю, вам властива домовитість. Сьогодні ви можете спиратися на цю якість, займаючись будь-якою справою. Навіть якщо ви проводите весь день на роботі, намагайтеся максимально наблизити службову атмосферу до домашньої.

Не виключено, що з підлеглими і колегами ви будете поводитися як з дітьми (особливо якщо вони молодші за вас). Це слушний час для тісного спілкування з батьками та домочадцями. Для розмов з ними вибирайте радісні приводи, не зациклюйтесь на неминучих суперечках.

Близнюки

Атмосфера цієї доби сприяє гармонійному розкриттю природного потенціалу Близнюків. Сьогодні приємний час для веселого спілкування, обміну жартами, легкого флірту, коротких поїздок. У цей час ви можете на рівних спілкуватися з дітьми та чудово почуватися в їхньому суспільстві.

Можна рекламувати та продавати дрібниці, що прикрашають життя (косметику, прикраси, модні аксесуари). Обговорення серйозних і болючих тем, візит до лікаря, довгострокове планування має сенс відкласти до більш слушного моменту.

Рак

Сьогодні люди, народжені під знаком Рака, матимуть шанс повірити у свої природні здібності. Використовуйте цю обставину та не заривайте свій талант у землю. Можливо, ви обдаровані у фінансовій сфері, артистичні, є чудовим рекламником або легко знаходите спільну мову з дітьми.

Якщо у вас є хобі, знайдіть вільну хвилинку для того, щоб зайнятися улюбленою справою. Це добрий час для пошуку подарунків. Вам може принести прибуток діяльність, пов'язана з індустрією свят та розваг.

Лев

Прагнення самовираження — природна риса Левів. У цю добу ця якість є вашою гідністю, а аж ніяк не недоліком. Ви інтуїтивно відчуєте, як завоювати чуже кохання, захоплення та визнання.

Ще однією вашою перевагою сьогодні є сталість. Що б ви не задумали, ви будете схильні доводити розпочате до кінця. Зірки також рекомендують вам не забувати про свої особисті потреби. Подбайте про правильне харчування, про поправку здоров'я, про відновлення фізичних та душевних сил.

Діва

Сьогодні стриманість почуттів, властива Дівам, змінюється потребою у святі, яскравих враженнях, життєствердних емоціях. Знайдіть відповідне джерело радості та творчого натхнення, і воно буде живити вас зсередини.

Це чудовий час для вільних занять із креативним відтінком. Для реалізації чергової нестандартної ідеї вам може знадобитися усамітнення чи навіть повна таємність. Якщо ви відчуваєте таємні любовні почуття до будь-кого, ваш потяг до об'єкта симпатій може багаторазово посилитися.

Терези

Комунікабельність, властива Терезам, посилиться в атмосфері дружелюбності. Сьогодні чудовий час для невимушеного спілкування. Ділові переговори будуть більш ефективними у неформальній обстановці.

Обіцяють успіх заходи, пов'язані з рекламою послуг, створення нових логотипів, просування оригінальних товарів. Подаруйте потенційному партнеру кумедну фірмову ручку, блокнот або годинник, запросіть його на виставку вашої продукції, і самі здивуєтеся, як швидко буде досягнуто бажаного порозуміння.

Скорпіон

Сьогодні ваша невід'ємна якість — цілеспрямованість. Ваші таємні пристрасті стануть більш інтенсивними, а нещодавні перепони здадуться не такими істотними. Не виключено, що ви почнете діяти за інерцією, і вам буде важко зупинитись у потрібний момент.

Якщо ви типовий представник знака Скорпіон, вашим єдиним бажанням може стати прагнення досягти кохання, популярності, слави. Можливо, вас поманить сценічна кар'єра або захочете яскраво проявити себе в дипломній професії.

Стрілець

Сьогодні Стрільці схильні приймати успіх як належне. Швидше за все, ви зазнаєте інтересу до всього далекого, незвичайного, надихаючого, романтичного. В цей час вами може керувати релігійний запал, інстинкт гравця чи азарт спортивного вболівальника.

Вами також може керувати невигубна пристрасть до подорожей. Залежно від особистих обставин цієї доби ви можете активно займатися питаннями, пов'язаними з еміграцією, або, навпаки, пристрасно прагнути повернутися з далеких країв на батьківщину.

Козоріг

Сьогодні один із тих днів, коли ви можете забути про жорсткі рамки, дозволити собі трохи більше свободи, а також похитнути думку про Козорога як про людей, не здатних до щирих почуттів. У цей час вам може бути важко встояти проти спокуси зазнати гострих відчуттів.

Не виключено, що вами почне керувати прагнення до яскравості, задоволень, престижу, моди, розкоші, творчої незалежності. Можливо, ви захочете пуститись у любовну пригоду або вирішите ризикнути частиною своїх накопичень.

Водолій

Зайва суворість і діяльність сьогодні швидше шкодять, ніж допомагають порозумінню. Найкращий рецепт вдалого діалогу — поєднання комунікабельності, артистизму та дипломатичності. Як більшість представників знака Водолій, ви потребуєте яскравого та талановитого партнера, що відтіняє ваші власні переваги.

Якщо поряд з вами виявилася така людина, саме час утримати її біля себе. Можливо, саме вона стане для вас постійним супутником життя чи надійним діловим союзником на довгі роки.

Риби

Лінь, пасивність, похмурий настрій сьогодні не вітаються. Зберігайте оптимізм і не сидіть без діла. Щоб розвіяти власний поганий настрій, спробуйте допомогти іншим. Це гарний час для піклування про дітей та домашніх тварин.

Але якщо ви типовий представник знака Риби, зірки радять вам зберегти свій організм і не перевантажувати його додатковою роботою. Бережіть зір. Незалежно від того, чи працюєте ви вдома, чи в офісі, ваше робоче місце має бути добре освітлене.

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Фото Pixabay

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