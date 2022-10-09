Жовтень, який за прогнозами астрологів стане місяцем несподіваних зустрічей, нових знайомств та здійснення планів, нав'язує людям свої умови. Астрологи відзначають, що наступний тиждень може стати для деяких із нас одним із найсприятливіших загалом за всю осінь. Настав час діяти, пише slovofraza.com.

Овен

У період з 10 по 16 число нічні світила допоможуть Овнам розкрити всі свої найкращі якості характеру. Це буде час, коли представники цього Знаку Зодіаку зможуть стати найкращою версією себе. Астрологи рекомендують найперше всім Овнам сфокусуватися на справах, які вимагають термінового завершення. Так буде набагато простіше досягти душевної рівноваги, адже дуже приємно усвідомлювати, що ти нікому нічого не винен. Каталізатором приємних життєвих змін у всіх сферах для Овнів стане їхня непосидючість та бажання вивчати цей світ, робити його краще.

Телець

Цей тиждень буде для Тельців дуже динамічним і напруженим, але неймовірно продуктивним і важливим. Якщо врахувати той факт, що ці люди входять до найстресовіших, то їм не загрожує нічого поганого. Навпаки, вони зможуть навчитися чогось нового та зробити суттєвий прорив у справах. Наприкінці тижня можна сміливо розмірковувати про перспективи, майбутнє, будувати довгострокові плани. Життя Тельцов може змінитися, особливо у сфері любові. Це буде той самий час, коли люди даного Знака легко зможуть справити найкраще враження на будь-кого.

Близнюки

Близнюкам розпочати тиждень варто з енергетичного очищення. Необхідно позбутися всього накопиченого раніше негативу, щоб двері, що відкрилися, у світле майбутнє привели їх дійсно до чогось хорошого. Перш ніж допомагати комусь, краще зважити все за і проти, адже зараз «порятунок потопаючих — справа рук самих потопаючих». Нічні світила хочуть, щоб люди самі вирішували свої проблеми, тому добродушним Близнюкам варто сфокусуватися на собі. Помірний егоїзм зараз у ціні, оскільки цей тиждень ідеально підходить для досягнення особистих цілей.

Рак

Ракам важливо виявляти активність. Стати енергійніше їм допоможуть три корисні вправи щодня. Зараз не можна зволікати та шукати відмовки, щоб не працювати. Якщо раки хочуть вирватися в лідери в роботі та справах, або в коханні, то їм слід діяти, причому сміливо та рішуче. Це чудовий час для подорожей, ділових поїздок, нових знайомств. Всесвіт може відчувати цих людей на міцність деякими негараздами та зривами справ, тому дуже важливо стежити за здоров'ям і завжди мати під рукою запасний план.

Лев

Левам у період з 10 по 16 число потрібно терміново залучити собі допомогу силу стихії Вогню. Якщо вони цього не зроблять, то сил може вистачити на вирішення поточних проблем. Левам потрібна впевненість, бо вона може похитнутись — особливо до кінця тижня. Астрологи нагадують представникам даного Знака про те, що ворог часто ховається там, де ми очікуємо побачити найменше. Це означає, що потрібно тимчасово припинити беззастережно довіряти колегам та друзям, партнерам з бізнесу та знайомим. Як то кажуть: «Довіряй, але перевіряй». Це головний девіз середини жовтня для Левів.

Діва

Дівам для досягнення нового успіху чи утримання старого необхідно насамперед відмовитися від деструктивних думок. Астрологи радять частіше спілкуватися з добродушними і світлими людьми, оминаючи сварки та конфлікти. На початку тижня може виникнути потреба у схваленні та компліментах, але ніхто не знає, наскільки люди будуть схильними до добрих слів. Не відомо, чи зможуть друзі, родичі та колеги об'єктивно оцінити внесок Дів у розвиток спільної справи. Саме тому Дівам не потрібно слухати токсичних людей.

Терези

Терезам Меркурій у їхньому Знаку допоможе досягти внутрішньої гармонії. Це чудовий час для відпочинку, зміни обстановки. Що стосується гармонії в будинку, то її досягти Терезам допоможе дотримання законів Васту. Домашня ситуація дуже важлива, особливо для тих, хто працює вдома. Астрологи зазначають, що з 10 до 16 жовтня час стане найціннішим ресурсом. Гроші в цьому плані й поряд не варті. Терезам потрібно цінувати кожну хвилину свого часу, не витрачаючи його даремно на недобросовісних людей, марні справи та самокопання з сумом.

Скорпіон

У Скорпіонів настає дуже сприятливий час для подорожей. Заговори на вдалу поїздку допоможуть уникнути неприємностей далекою дорогою. Можна змінювати обстановку, починати займатся новими справами. Також цього тижня астрологи радять Скорпіонам активізуватись у пошуках нової роботи. Це час, коли їм везтиме у справах, пов'язаних із будинком. Можна починати робити ремонт, купувати нові меблі, здійснювати переїзд. Бездіяльність у період із 10 по 16 число рівноцінна програшу, отже краще не лінуватися.

Стрілець

Стрільцям зірки та планети допоможуть виконати заповітні бажання. Щоб прискорити цей процес, астрологи радять Стрільцям користуватися чотирма психологічними трюками. Цього тижня дуже корисно буде займатися домашніми справами та позбавленням від зайвого мотлоху. Можна починати робити ремонт, перетворювати житло будь-якими можливими методами. Через переход Меркурія на Знак Терезів у Стрільці може з'явитися деяка психологічна вразливість. Ці люди можуть почати засмучуватися через дрібниці. Уникнути цього допоможе своєчасний відпочинок.

Козеріг

Козерогам варто провести цей тиждень у пошуках нового життєвого шляху. Особливо важливим це буде для тих, хто відчуває якусь втраченість. Буддистська медитація «шлях долі» допоможе зрозуміти, в якому напрямку треба рухатися далі. Важливо також пам'ятати, що будь-яка перемога — це палиця з двома кінцями. Перемоги у коханні або у бізнесі та роботі приносять свої дивіденди, але також породжують необхідність у постановці нових цілей. Козерогам потрібно бути готовими до тимчасової втрати мотивації. До кінця тижня астрологи радять їм поставити собі нові цілі.

Водолій

Для Водоліїв найбільшою проблемою в період з 10 по 16 жовтня може стати нав'язлива думка оточуючих. Не треба прислухатися до тих, хто агресивний і непохитний, а також вважає себе наймудрішим і найрозумнішим. Водолії — люди-сангвініки, тому їм не можна ставити повну заборону спілкування. Важливо підтримувати контакти з тими, хто оптимістичний та добрий. Можливо, у середині жовтня варто зробити ставку на себе. Самостійність і самодостатність будуть найкращими та найнеобхіднішими якостями Водоліїв.

Риби

Рибам у ці сім днів доведеться більше працювати і менше відпочивати. Відновити енергію та сили допоможе медитація на полум'я свічки. Також як відпочинок можна зайнятися якимись простими та розміреними домашніми справами типу готування. Будь-які життєві зміни Риби зможуть звернути собі на користь. Потрібно бути трохи хитрішими і мудрішими, поділяючи все те, що відбувається у світі не тільки на чорне та біле. Судячи зі стану зірок, важливим буде абсолютно все. Потрібно лише вчасно зрозуміти, які можливості відкривають ті чи інші події.

Як писали «ФАКТИ», згідно з передбаченнями астрологів повня, яка настане 9 жовтня о 23:55 за київським часом, нестиме важку енергетику.

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