СБУ показала, як ліквідувала ДРГ «вагнерівців» на Харківщині (відео)

У Службі безпеки України, співробітники якої раніше затримали у Києві злочинне угруповання, яким з росії керував уже колишній народний депутат ілля кива, показали захоплення спецназівцями ДРГ «вагнерівців» на Харківщині.

«Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат — такий результат роботи спецназівців ЦСО „А“ та колег з Управління СБУ в Харківській області. У ворога: один — „200-й“, ще четверо захоплені у полон. Серед них і командир ДРГ, який передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі — про влаштовані окупантами катівні для українців», — зазначили в СБУ і показали відео захоплення диверсантів.

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» на Харківщині



Унікальні кадри про те, як пройшла спецоперація та її наслідки — дивіться у нашому відео pic.twitter.com/haZdWDAG4r — СБ України (@ServiceSsu) October 11, 2022

А журналіст Юрій Бутусов розповів про ліквідацію бійцями 93-й бригади "вагнерівців" в районі Бахмута. За його словами, найманцям довелося тікати, прикриваючись тілами загиблих товаришів по службі, але полювання українських воїнів було успішним.

Раніше в українській спецслужбі показали відео з допитом одного з росіян, який провоював 12 днів та здався у полон. «Мобік» з Удмуртії розповів слідчим, що весь його взвод (20 осіб) поліг за хвилину.

Фото — скріншот

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