40.26 / 41.46 38.74 / 40.13
Київ: +5
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

СБУ показала, як ліквідувала ДРГ «вагнерівців» на Харківщині (відео)

11:27 11 жовтня 2022
Захоплення ДРГ

У Службі безпеки України, співробітники якої раніше затримали у Києві злочинне угруповання, яким з росії керував уже колишній народний депутат ілля кива, показали захоплення спецназівцями ДРГ «вагнерівців» на Харківщині.

«Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат — такий результат роботи спецназівців ЦСО „А“ та колег з Управління СБУ в Харківській області. У ворога: один — „200-й“, ще четверо захоплені у полон. Серед них і командир ДРГ, який передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі — про влаштовані окупантами катівні для українців», — зазначили в СБУ і показали відео захоплення диверсантів.

 

А журналіст Юрій Бутусов розповів про ліквідацію бійцями 93-й бригади "вагнерівців" в районі Бахмута. За його словами, найманцям довелося тікати, прикриваючись тілами загиблих товаришів по службі, але полювання українських воїнів було успішним.

 

Раніше в українській спецслужбі показали відео з допитом одного з росіян, який провоював 12 днів та здався у полон. «Мобік» з Удмуртії розповів слідчим, що весь його взвод (20 осіб) поліг за хвилину.

Фото — скріншот

323

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олена Валіуліна

«Сама зібрала по шматках свого обвугленого сина, потягла його на візочку й закопала в квітах біля розбитого будинку»: трагедія сталася на Харківщині

гроші

З 20 жовтня українці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2200 грн.: кому пощастить

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

«Молюсь за вас»: Пугачова після ракетних ударів по Україні перервала мовчання

Михайло Майман

Гроші та зброя: чому СБУ та Нацполіція цікавляться Михайлом Майманом

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту