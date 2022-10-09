«Перестріляли весь взвод за одну хвилину»: полонені росіяни в шоці від «мобілізації» та ЗСУ (відео)

Під час контрнаступу ЗСУ на східному фронті у полон потрапила велика кількість «свіжомобілізованих» росіян. Частина з них — «провоювала» аж 12 днів, відзначають в СБУ.

«13 сентября прибыл в Миллерово (аеродром під Ростовом. — Авт.), сдался в плен 25 сентября, воевал 12 дней», — розповів слідчим СБУ «мобік» з Удмуртії, який відзначив, що весь його взвод (20 чоловік) поліг за хвилину.

За його словами, прибулі на поле бою росіяни побачили перед собою «нормально навчених», «нормально озброєних людей з раціями, тепловізорами і прицілами нічного бачення.

Тож, говорить він, «лучше в тюрьме сидеть живым, чем в украинской земле лежать мертвым».

А тим, до кого ця істина доходить лише зараз, в СБУ нагадали про «гарячу лінію» для здачі в полон: +380 665 803 498, +380 931 192 984. На неї можуть зателефонувати як самі військовослужбовці, так і їхні рідні та близькі.

Нагадаємо, раніше до військового командування рф із закликом припинити війну звернувся і міністр оборони України Олексій Резніков.

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