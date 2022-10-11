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Наука та технології

Змініть шпалери та відключіть зайве: як продовжити життя заряду смартфона

13:12 11 жовтня 2022
Телефон та павербанк

Через ракетні обстріли 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні, чимало громадян залишились без світла.

У зв'язку з цим у Держспецзв'язку дали рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатися на звʼязку.

Загальні рекомендації:

Заряджайте телефон за кожної можливості.

Тримайте зарядженими повербанки.

Увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях («Батарея», «Живлення» тощо).

Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрану:

  • увімкніть стандартну плавність дисплею замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування;
  • встановіть енергоефективні «шпалери»: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий — для IPS;
  • вимкніть автообертання екрану.

Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.

Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):

  • Android → налаштування → акаунти та синхронізація;
  • iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.

Обмежте кількість додатків у «несплячому» режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок «Повітряна тривога»

  • Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
  • iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку «Початок» → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.

Вимкніть розпізнавання голосових команд:

  • Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О'кей, Google»,
  • iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.

Вимкніть вібрацію.

Вимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth.

Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.

Якщо ситуація з живленням критична:

  • Увімкніть режим «екстрена економія енергії».
  • Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок.

«Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме. Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде», — додали у Держспецзв'язку.

Нагадаємо, що ранком 11 жовтня ДСНС повідомляла про знеструмлення 301 населеного пункту у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Фото зі сторінки Держспецзв'язку у соцмережах

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