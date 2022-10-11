Змініть шпалери та відключіть зайве: як продовжити життя заряду смартфона
Через ракетні обстріли 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні, чимало громадян залишились без світла.
У зв'язку з цим у Держспецзв'язку дали рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатися на звʼязку.
Загальні рекомендації:
Заряджайте телефон за кожної можливості.
Тримайте зарядженими повербанки.
Увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях («Батарея», «Живлення» тощо).
Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрану:
- увімкніть стандартну плавність дисплею замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштування;
- встановіть енергоефективні «шпалери»: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий — для IPS;
- вимкніть автообертання екрану.
Видаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.
Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):
- Android → налаштування → акаунти та синхронізація;
- iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.
Обмежте кількість додатків у «несплячому» режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок «Повітряна тривога»
- Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,
- iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку «Початок» → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.
Вимкніть розпізнавання голосових команд:
- Android → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О'кей, Google»,
- iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.
Вимкніть вібрацію.
Вимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth.
Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.
Якщо ситуація з живленням критична:
- Увімкніть режим «екстрена економія енергії».
- Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязок.
«Домовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме. Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде», — додали у Держспецзв'язку.
Нагадаємо, що ранком 11 жовтня ДСНС повідомляла про знеструмлення 301 населеного пункту у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Фото зі сторінки Держспецзв'язку у соцмережах238
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