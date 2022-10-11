У ДСНС уточнили кількість жертв варварського обстрілу України 10 жовтня

Внаслідок обстрілів 10 жовтня були зафіксовані влучання по об’єктах критичної та цивільної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Про це повідомили у ДСНС та додали, що станом на ранок вівторка, 11 жовтня, відомо про 19 загиблих, 105 людей були травмовані.

Фото ДСНС

Наразі знеструмлено 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Для забезпечення електропостачання залучено 22 електростанції, у тому числі 15 для закладів охорони здоров’я у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській областях, а також 7 електростанцій для об’єктів критичної інфраструктури.

Фото ДСНС

За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 тис. 571 населених пунктів у Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, що 11 жовтня ворог атакував дронами-камікадзе Ладижинську ТЕЦ на Вінничині.

Фото ДСНС

200

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram