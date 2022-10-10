В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми з енергопостачанням

Внаслідок ракетної атаки російських фашистів у деяких регіонах України спостерігаються перебої зі світлом.



Як відомо, рашисти спеціально б'ють по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних містах.



На цей час відомо про перебої з енергопостачанням у кількох областях.



Київ

Першими про перебої зі світлом повідомили мешканці Києва. Після ракетних атак жителі Лівого берега та Подільського району почали фіксувати проблеми не лише з електрикою, а й з мобільним зв'язком та інтернетом. Також заступник керівника ОП Кирило Тимошенко підтвердив удар по ТЕЦ у Київській області.



Північ

На Житомирщині ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Частину споживачів уже переведено на резервні джерела живлення. Тому у регіоні можливі проблеми з електроенергією.



Зникло світло і на частині території Чернігівської області. Поки що причини перебоїв невідомі.



Захід

У Львові внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Частина міста без електроенергії, не працює третина світлофорів.



У Хмельницькому частково відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, зупинено водопостачання, не працюють світлофори.



Центр

У Полтавській області фіксують перебої з електро- та водопостачанням. Цю інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



Схід

У Харкові російські окупанти вразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Харків повністю знеструмлений, заявив мер міста Ігор Терехов. У місті зупинили метро. Але у деяких районах електропостачання відновлюють.

Як уже повідомлялося, сьогодні вранці російські фашисти завдали ударів по населених пунктах у Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Львівській, Житомирській, Хмельницькій областях, Полтавській, Рівненській областях. Масований пуск було здійснено з бомбардувальників Ту-95МС поблизу Астрахані. За інформацією Міноборони, по Україні випустили 83 ракети, 43 з них збили.

522

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram