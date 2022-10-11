«Я зневажаю кожного з вас!»: Дмитро Комаров звернувся до своїх підписників-росіян

Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який нещодавно розповів з якою зброєю відправили мобілізованих росіян в Україну, показав наслідки ударів по центру Києва 10 жовтня. Дмитро не стримував своїх емоцій, наголошуючи на тому, що потрапляння було у двір житлового будинку, а не в якийсь стратегічний об'єкт.

«росія — країна терорист, — каже Дмитро на відео на своїй сторінці у Instagram. — путін — це головний терорист планети! Усі ті, хто радіє цим обстрілам — це посібники терориста… Ніяк це не вплине на перебіг війни. Просто для того, щоб показати безмозглим росіянам, що нібито ми б'ємо по Києву, перемагаємо. Але це все безглуздя… росія обов'язково програє і вже це робить».

На відео — розбиті машини та частково зруйнована офісна будівля. Дмитро Комаров зізнався, що після побаченого він вкотре намагався осмислити те абсолютне зло, наслідки якого показані вже всіма світу.

«У всьому, що нас оточує, є правила, — поділився Дмитро своїми думками з передплатниками. — Гласні та негласні. Навіть у злочинних угрупованнях є правила та принципи. Війна — не виняток, у ній є правила. росія сьогодні їх порушувала, всі — гласні та негласні. Війна має відбуватися на полі бою, у зоні бойових дій. Не справляючись у чесному бою, росія винесла війну за поле бою і перенесла в мирні міста. Війна-війною, але до чого тут житлові квартали, дитячі майданчики, туристичні об'єкти, парки, офіси, прогулянкові зони? Я говорю про те, що бачив на власні очі. За що сьогодні поранено чи вбито тих, хто йшов вулицею чи проїжджав перехрестя в машині? Це найнижчий, нелюдський, ганебний спосіб ведення бою.

Рашко, хочеш довести, що ти така велика та сильна країна? Так доведи у чесному бою — наприклад, під Харковом чи Херсоном. Слабо? На жаль, росія не вміє чесно воювати, а здатна лише підло закидати мирні міста ракетами, вбивати та калічити звичайних людей. А у своїх новинах брехати та назвати це «військовими об'єктами».

Ще вражає, що найбільша частина населення росії стала душевнохворою (і тепер доведе це у коментарях). А ну, росіяни, питання — чим вам не догодив дитячий майданчик у парку Шевченка? Який там військовий об'єкт знищено? Які «нацисти та найманці» грали в пісочниці, змусивши вашу армію відправити в пісок багатомільйонну високоточну ракету?

Так ось, які у мене почуття після того, що побачив за день? Головне — зневага. Я не поважаю вас, росіяни. Я зневажаю ваш уряд та армію. Я зневажаю кожного з вас, хто радий цій війні".

Підписники підтримали думку Дмитра Комарова: «Це те, що сьогодні відчуває кожен адекватний громадянин нашої України».

Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров ділився враженнями після поїздки до Балаклії та Куп'янська.



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