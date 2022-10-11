Досить часто українців турбує питання щодо виплат військовослужбовцям при пораненнях. Йдеться про те, чи платять «бойові» під час реабілітації за висновком військово-лікарської комісії, які потрібні документи, куди звертатись та яка послідовність дій. Команда юридичного сервісу EasyDocs дала відповіді.

«При пораненнях виплачуються 2 види виплат: додаткова винагорода (так звані „бойові“) відповідно до постанови КМ України від 28.02.2022, яка виплачується пропорційно до часу існування обставин, що є підставою для такої винагороди. Одноразова грошова допомога згідно із статтею „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та їхніх сімей“ та постановою КМ України від 25.12.2013 року. До часу, за який виплачуються „бойові“, включається: час стаціонарного лікування у закладах охорони здоров’я (у тому числі закордонних), а також час переміщення поранених військовослужбовців із одного закладу охорони здоров’я до іншого. Час перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської (лікарсько-експертної, медичної) комісії. Підставою для виплати „бойових“ є наказ командира (начальника) відповідного військового формування, у якому військовослужбовець проходить військову службу. У разі, якщо пораненого військовослужбовця не було включено до такого наказу, рекомендуємо писати рапорт на ім’я відповідного командира, а у разі його бездіяльності — оскаржувати її в суді та стягувати додаткову винагороду у судовому порядку».

Щодо одноразової грошової допомоги при пораненнях, то насамперед юристи радять зібрати необхідні документи, потім подати їх до уповноваженого органу.

«Або за місцем проходження служби, тобто — до відповідного командира (начальника) військового формування, або до уповноваженого структурного підрозділу ЗСУ, НГУ чи іншого військового формування (залежно від місця проходження служби), на які покладаються функції щодо підготовки необхідних для призначення пенсії документів. Після реєстрації документів чекаємо, оскільки уповноважений орган у 15-денний строк складає висновок для розпорядника бюджетних коштів. Розпорядник бюджетних коштів у місячний строк з дня надходження висновку з документами приймає рішення: або про призначення допомоги, або про відмову у її призначенні, або про повернення документів на доопрацювання. Тобто у сукупності розгляд документів має відбуватись не більше 45 днів, а рішення про відмову у виплатах чи повернення документів на доопрацювання — можуть бути оскаржені».

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