В Україні змінилися правила видачі військових квитків: стали відомі нюанси

В Україні внесли зміни до положення про військовий квиток, які вже набрали чинності після указу президента.

У Генштабі зазначили, що зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов'язаних та резервістів.

Йдеться про те, що військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу є «документом, що засвідчує особу військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов'язку».

Наголошується, що військовий квиток є «єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених згідно із законом військових формувань, а також для військовозобов'язаних та резервістів».

Керівник волонтерського руху «Адвокати ЗСУ», юристка Євгенія Рябека докладніше пояснила, на які зміни варто звернути увагу військовозобов'язаним, пише ZAXID.NET.

Раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов'язаним. Нині — і резервістам, а також усім членам інших військових формувань.

Тепер військові квитки будуть видавати при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Раніше військові білети видавалися районними військовими комісаріатами. Тепер в Україні зникло таке поняття як «військкомат», але з'явилися «Центри комплектування та соціальної підтримки» — саме вони займатимуться видачею військових квитків.

Зміни зачепили й особисті дані військових: тепер графа «По батькові» стає необов'язковою.

У разі виїзду за кордон на більш ніж 3 місяці, військовослужбовець (зокрема резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та отримати про це довідку. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки у свої спецпідрозділи та також отримувати довідку.

У разі взяття під варту військовий квиток вилучатимуть вже після винесення вироку, якщо людина буде засуджена до позбавлення чи обмеження волі.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що потрібно знати про чотири види повісток для призовників та відповідальність за їхнє ігнорування.



Фото Генштаб

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