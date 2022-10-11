Кінця світу не буде: київська влада потішила киян

Влада Києва заявила про стабілізацію ситуації з електропостачанням у столиці, у зв'язку з чим принаймні у вівторок, 11 жовтня, аварійних відключень електроенергії згідно з попередньо оголошеним графіком не буде. Про це йдеться у повідомленні Київської військової адміністрації.

Наразі аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово в посиленому режимі.

Втім, містян попереджають, що у разі потреби для балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК «Укренерго» графік аварійних відключень все ж буде застосований. Відключення не стосуватимуться лишень об’єктів критичної інфраструктури: медичних закладів, підприємств життєзабезпечення міста тощо.

Нагадаємо, під час масованих ракетних ударів, що їх було завдано по Києву напередодні, постраждали Київська ТЕЦ-5 та ТЕЦ в Обухові (Київська область).

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