Масована ракетна атака ворога по Україні: що відомо зараз

Вранці 10 жовтня ворог випустив по Україні 40 крилатих ракет типу «Калібр». Про це повідомили у Операційному командуванні «Південь».

«ФАКТИ» зібрали інформацію про те, яка ситуація склалася на 11:00 у різних регіонах країни.

Міста, на які армія рф спрямувала свої удари

Київ та область

Внаслідок ракетної атаки рашистів по центру Києва 10 жовтня пошкоджено Національний університет Шевченка, музей Ханенків, музей імені Шевченка, парк імені Тараса Шевченка. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

В Укрзалізниці повідомили, що вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу в Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на потяги проводиться через західний та східний підземні переходи, що одночасно виконують роль укриття.

Також повідомляється про удар по Київській ТЕЦ-5 та ТЕЦ в Обухові.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба написав у мережі, що практично по всій Київській області працює ППО. Є збиті ракети.

«У нас є прильоти приватним сектором у двох громадах. Є постраждалі», — повідомив Кулеба.

Момент удару по Києву потрапив у прямий ефір ВВС.

Ракетний удар по Києву під час прямого ефіру на BBC pic.twitter.com/J5AiR3nm6l — Сергій Прач (@sergey_prach) October 10, 2022

Дніпро та область

Масовано була атакована і Дніпропетровська область. По області зафіксовано удари ракет, РСЗВ та важкої артилерії. Внаслідок масованої ракетної атаки на Дніпропетровську область є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють усі служби, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

За словами мера Кривого Рогу Олександра Вілкула, по місту завдали ракетного удару.

«Ракетний удар по місту! Усі — у укриття! Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет» — нагадав він.

Одеса та область

Як повідомляє Одеська ОВА, на Одещині силами протиповітряної оборони збито три ракети та п'ять дронів-камікадзе.

Харків та область

У Харкові зафіксовано три «прильоти» по місту.

«Удар був по об'єкту енергетичної інфраструктури. У деяких районах міста пропало світло, відсутнє водопостачання. Фахівці обленерго, наші комунальники роблять все можливе, щоб відновити нормальну життєдіяльність Харкова», — написав мер Харкова Ігор Терехов.

Нині місто ще знеструмлене.

Житомир та Хмельницький

У регіонах зафіксовано вибухи. Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про роботу ППО. У кількох районах Хмельницького зникло електропостачання.

Львів та область

У Львові та області пролунали кілька вибухів. Інформацію про вибухи підтвердив мер Львова Андрій Садовий. За його даними, над містом працює ППО.

Частина Львова залишилася без електроенергії. Не працює третина світлофорів.

«Офіційно зафіксували удари по об'єктах енергетичної інфраструктури Львівської області» , — написав у Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Миколаїв

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, над областю збито 3 ракети.

Сумська область

Вибух також зафіксовано у Сумській області.

«Сумська область. Вибух. Конотоп. Залишайтесь у укриттях», — написав голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Крім того, за словами голови області, через удар по Конотопу є поранені.

«У всіх районах області є перебої зі світлом. Подекуди через це — проблеми з водопостачанням. У Конотопі приліт двох ракет по об'єкту інфраструктури. Є поранені», — написав він.

Також рашисти завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури у Житомирській та Хмельницькій областях. На Полтавщині внаслідок атаки окупантів виникли перебої зі світлом та водою. А на Сумщині є перебої не лише зі світлом, а й із водопостачанням.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський закликав світ визнати нарешті росію спонсором тероризму та наголосив на неможливості переговорів під ракетними ударами.

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