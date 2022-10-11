Україні вдалося повернути додому 37 дітей, яких російські окупанти примусово вивезли на свою територію, незважаючи на те, що вони не є сиротами. Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Facebook.

«Додому повернулися ще 37 депортованих окупантами дітей», — йдеться у повідомленні.

Відомо, що неповнолітніх громадян України наприкінці серпня вивезли з Харківської області до російського смт Кабардинка (біля Геленджика) нібито задля їх порятунку.

Нині діти воз'єдналися зі своїми рідними у безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб у селах Білки та Горінчово.

Також у Мінреінтеграції закликали кожного, хто має будь-яку інформацію про незаконне вивезення дітей до рф, повідомляти про це на цілодобову гарячу лінію 16−48 та до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції: 050−562−03−13.

Рініше Уповноважений України з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росія депортувала з України щонайменше 7 тисяч дітей, з них наразі повернулися додому лише трохи більше пів сотні.

Нагадаємо, «ФАКТИ» розповідали історію примусово вивезеної на Урал сім'ї харків'ян.

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