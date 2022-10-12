У справі про ліцензії 1xBet з третьої спроби визначився суддя: ЗМІ пишуть про махінацію

В Окружному адміністративному суді міста Києва зареєстрована справа за позовом 1xBet до Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, в якому російський букмекер вимагає повернути йому видані навесні цього року дві ліцензії на роботу в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на delo.ua.

Як зазначається в публікації, ТОВ «Твоя бетінгова компанія», яка представляє в Україні 1xBet, за один тиждень подало до суду один й той самий позов тричі.

«Перший — 28 вересня, другий — на наступний день, і третій — 4 жовтня. На думку журналістів, це могло бути пов'язано з бажанням попасти на потрібного суддю», — йдеться в матеріалі.

Система авторозподілу справ між суддями перші два рази обирала суддю Оксану Головань. Втретє ж авторозподіл визначив вже іншого суддю — Володимира Келеберду.

В апараті суду в коментарі Delo.ua пояснили, що позивач може подавати та відкликати свій позов скільки завгодно разів.

«Те, що робить зараз 1xBet — один з методів обходу системи визначення судді за справою… Це може свідчити або про спробу „вийти“ на конкретного суддю, або про намір ухилитись від розгляду справи суддею Головань. В будь-якому разі така махінація свідчить про те, що росіяни намагаються вплинути на хід розгляду справи», — йдеться в публікації.

Суддя Володимир Келеберда є одним з підозрюваних у гучній справі по спробі голови ОАСК Павла Вовка захопити судову владу в Україні. Окрім того, громадський рух «Чесно» відніс його до категорії недоброчесних суддів за приховування елітного маєтку під Києвом від декларування.

Разом з тим, журналісти підозрюють суддю у проросійській позиції, оскільки за ним маються судові рішення проти активістів ВО «Свобода», яким Келеберда забороняв проводити мітинги в Києві, а також на користь російського актора Федора Добронравова, що відкрито підтримав анексію Криму та робив антиукраїнські заяви.

У 2019 році суддя Келеберда скасував рішення СБУ про заборону в’їзду Добронравова в Україну і визнав протиправним рішення Мінкульту про внесення даного громадянина рф до «Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці».

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