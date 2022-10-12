Смертельна ДТП у Харківській області: загинула родина із шестирічною донькою

На Харківщині легковик зіткнувся з «газелькою» — на місці ДТП загинула родина: 30-річна жінка, 31-річний чоловік та їхня 6-річна донька.

Як повідомляють в ГУНП у Харківській області, на Мереф’янському Шосе зіткнулися автомобіль «Газель» під керуванням 43-річного водія, який рухався в напрямку с. Бабаї, та їхавший у зустрічному напрямку «Форд», яким керувала жінка.

Фото поліції

Фото поліції

Попередньо встановлено, що жінка не впоралась з керуванням та виїхала на зустрічну смугу руху, в результаті чого допустила зіткнення з вантажівкою.

Фото поліції

Фото поліції

Нагадаємо, що днями смертельна ДТП сталася на об'їзній Ужгорода, де зіткнулися два автомобілі. Один з водіїв загинув.

Фото поліції Харківщини

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