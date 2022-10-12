У Києві підвищився рівень води у Дніпрі: чи небезпечно це

У КМДА прокоментували підвищення рівня води в Дніпрі у межах Києва, зазначивши, що показники не перевищують аварійних значень і що це пов’язано з інтенсивною роботою ГЕС.

«Підняття рівня води пов'язано з особливостями роботи Київської та Канівської ГЕС, які працюють в інтенсивному режимі для підтримання об’єднаної енергетичної системи України», — зазначили у Київській міській державній адміністрації та додали, що за інформацією фахівців, рівень води стабілізується протягом тижня.

В «Укргідроенерго» підкреслюють, що ГЕС і ГАЕС працюють у штатному режимі — компанія продовжує забезпечувати покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв в Об’єднаній енергосистемі України.

Містянам нагадали про прохання зменшувати використання потужних електроприладів, особливо у вечірні пікові години навантажень — з 17:00 до 22:00.

Нагадаємо, що 12 жовтня в Києві та області почали відключати світло всім чергам. Це є наслідками ракетних ударів рашистів по критичній інфраструктурі України.

Фото зі сторінки «Укргідроенерго» у соцмережах

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