У Києві та області почали відключати світло всім чергам: опубліковано графік

Масовані ракетні обстріли росіян, які призвели до зниження потужності в електромережах, змушують керівництво столиці відключати світло у Києві всім чергам споживачів. В області відключення буде лише двом чергам.

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі та ДТЕК Київські електромережі.

«За розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання всіх трьох черг», — йдеться у повідомленні.



Перша черга — з 08:00 — 12:00 / 20:00 — 00:00.

Друга черга — 12:00 — 16:00.

Третя черга — 16:00 — 20:00.

У Київській області світло відключатимуть двом чергам за графіком:

Перша черга — з 06:00 — 10:00 / з 14:00 — 18:00 / 22:00 — 02:00;

Друга черга — з 10:00 — 14:00/з 18:00 — 22:00/с 02:00 — 06:00

Свій район можна побачити тут.



У зв'язку з проблемами в енергосистемі Україна також припинила експорт електроенергії. Постачання зупинено з 11 жовтня.

Нагадаємо, під час масованих ракетних ударів, завданих по Києву 10 жовтня, постраждали Київська ТЕЦ-5 та ТЕЦ в Обухові (Київська область).

334

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram