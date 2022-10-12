путін та лукашенко домовилися про розгортання військ: Жданов розповів, у чому небезпека для України

Диктатори путін та лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ Союзної держави.



На думку військового експерта Олега Жданова, наслідки такого кроку для України можуть бути серйозними. Таку думку він висловив в інтерв'ю «НВ».

Але це станеться не відразу, а ближче до весни.



«Президент» білорусі олександр лукашенко погодився створювати спільне угруповання для захисту Союзної держави. Ми знаємо, що там є дії, які вони роблять. Білорусь виділяє промислові зони, покинуті ферми для створення житлового фонду для цього угруповання. Наразі російські компанії проводять реконструкцію білоруської залізниці у плані підготовки рам з завантаження та розвантаження вантажів та шляхів під'їзду до них", — розповів він.



За словами Жданова, якщо формування угруповання розпочнеться, то це відбудеться не раніше грудня. За планом — формування 120-тисячного підрозділу.



«Це все залежатиме від другої хвилі мобілізації: чи зможе росія запустити її. Зараз вони набрали десь 100 тисяч „мобиків“, а система вже загальмувалась», — наголосив Жданов.



Нагадаємо, на думку військового експерта Петра Черника, взимку напад з боку білорусі на захід України малоймовірний через ліси та болота, які ускладнюють рух техніки. А на Київ атака можлива. Але оборона півночі організована так, що загарбники будуть мати великі втрати.

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